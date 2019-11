Omstreden zorgverlener Dunya Woonzorg failliet

De rechtbank in Zutphen heeft het faillissement van het Arnhemse Dunya Woonzorg uitgesproken. De omstreden zorgverlener lag lange tijd onder vuur en verkeerde in financieel zwaar weer.

Dunya was een multiculturele zorginstelling en had vestigingen in Arnhem en Elst. De locatie in Elst ging voor de zomer al dicht vanwege een huurachterstand. Alle cliënten in Arnhem werden in september overgedragen. Nu is de zorggroep definitief failliet.

Lange historie

Vermoedens van fraude, ernstige tekortkomingen in de zorg en ex-medewerkers die aan de bel trokken vanwege gesjoemel met diploma's: Dunya Woonzorg zat erdoor al lange tijd in de problemen.

In april dit jaar komt alles aan het rollen aangezien Dunya de rekeningen niet meer kan betalen. Menzis Zorgkantoor weigert dan al langere tijd geld uit te betalen door vermoedens van fraude. Zo declareerde Dunya geld voor patiënten die in het buitenland verbleven.

Als de locatie in Elst dicht moet weigert Dunya de dossiers van aanwezige patiënten te overleggen. De inspectie moet bestuurder Dilan Kocer uiteindelijk dwingen om dit wel te doen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) krijgt vragen van de PvdA over de penibele situatie. Uiteindelijk worden alle ouderen overgeplaatst naar andere instellingen.

Situatie in Arnhem ook niet op orde

In augustus komt er wederom een kritisch rapport van de inspectie. Zorginstelling Dunya schiet op alle fronten tekort op de locatie in Arnhem, zo blijkt. Er werd geen rekening gehouden met de wensen van cliënten, de medicatieveiligheid was in het geding en zorgdossiers niet op orde.

In september draagt Dunya haar patiënten over aan een andere zorgaanbieder: All Day. Die plaatst al deze patiënten uiteindelijk over naar andere zorginstellingen.

Inmiddels zijn er geen ouderen meer ondergebracht bij Dunya. Het faillissement heeft dus geen invloed meer op mensen die hulp nodig hebben.