Ook Zevenaar versoepelt PFAS-norm om bouw door te laten gaan

Sinds oktober geldt een norm van 0,1 microgram per kilogram grond. Dat kwam voor veel ondernemers in het grondverzet en de bouw onverwachts. Bouwprojecten kwamen stil te liggen in afwachting van nieuwe vergunningen. Ondernemers kwamen in actie en protesteerden onder meer in Den Haag.

In december verwacht het kabinet een nieuwe, landelijke norm te presenteren na onderzoek van het RIVM. Tot die tijd verhoogt na Barneveld nu ook Zevenaar de norm zelf naar 0,5 microgram per kilo. Dat gebeurt in overleg met het Gelders Ondergrond Overleg.

Vervuilende stoffen

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, kleine vervuilende stoffen die door de mens gemaakt zijn en bijvoorbeeld in grond zitten.

De norm bepaalt hoe vervuild grond mag zijn waarmee gewerkt wordt in onder meer de bouw.

