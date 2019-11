Veel uitzonderingen bij handhaving illegale bewoning Wijchens vakantiepark

De gemeente Wijchen is begonnen met handhaving op recreatiepark De Wighenerhorst. Van de 109 recreatiewoningen wordt 51 procent in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. Permanent wonen op het park mag niet. De gemeente wil een 'vitaal vakantiepark'.

door Sven Strijbosch

Voor maart volgend jaar krijgen alle bewoners die weg moeten een brief op de mat. Binnen een half jaar moeten ze vervolgens andere woonruimte hebben gevonden. 'We kijken niet op een paar weken, maar bewoners moeten wel inzet tonen om een ander huis te vinden', stelt een gemeentewoordvoerder. Wie dat niet doet kan een dwangsom aan zijn broek krijgen.

Veel uitzonderingen

Naast de vele bewoners die moeten verkassen, is er ook een grote groep die op het park mag blijven. In totaal valt 32 procent namelijk onder het zogenoemde overgangsrecht. Deze bewoners wonen er al langere tijd en hebben een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Ze mogen op het park blijven wonen, maar als ze vertrekken of overlijden mag er geen permanente bewoning in het huisje meer plaatsvinden. Het gaat om een soort uitsterfbeleid.

Daarnaast heeft de gemeente bezwaren ontvangen waarop er vijf uitzonderingen zijn gemaakt. In vier gevallen gaat het om een huishouden waar één van de bewoners een gedoogbeschikking heeft, maar er later ook andere bewoners zijn ingetrokken. Bij deze woningen wordt niet gehandhaafd totdat degene met een gedoogbeschikking vertrekt of overlijdt. Eén geval is volgens de gemeente schrijnend. Deze bewoners kunnen uit medisch oogpunt niet zomaar vertrekken en krijgen hulp van de gemeente.

Op weg naar echt recreatiepark

'De eigenaren van recreatiewoningen en andere betrokkenen zijn aan zet om tot een voor recreatie geschikt vitaal vakantiepark Wighenerhorst te komen. De gemeente wilt de eigenaren en beheerders ondersteunen om dat te realiseren. Het doel van de ondersteuning is dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreëren. Wij zien een rol voor recreatiepark Wighenerhorst om bij te dragen aan toerisme in onze regio', benadrukt de gemeente.

Het zou een mix moeten worden tussen recreatie en de permanente bewoners die op het park moeten blijven. De gemeente meent dat daar genoeg mogelijkheden voor zijn. 'Er is heel veel behoefte aan shortstay-verblijven in de regio Nijmegen. Daarnaast ligt het park in de buurt van mooie gebieden als de Overasseltse Vennen en de Berendonck', besluit een woordvoerder.

Zie ook: