Wethouder over Wezep: 'We deden wat in onze macht lag'

Hoe kijkt het college terug op de suïcidereeks in 2014-2015?

Vos: "Terwijl je met elkaar doet, toen en nu, wat je denkt dat goed is, blijft bij ons het gevoel van machteloosheid hangen. Je wilt zo graag alles doen wat er in je macht ligt en toch kan je niet alles voorkomen. Een belangrijke vraag voor ons op dit moment is hoe we dit specifieke onderwerp op de agenda houden, zowel in de politiek als in de samenleving. We willen het bespreekbaar houden."

Vindt het college, een paar jaar na dato, dat de gemeente al het mogelijke heeft gedaan om de vier suïcides te voorkomen?

"We zijn ervan overtuigd dat we, met de kennis van toen, alles deden wat in onze macht lag. Wat we hebben geleerd uit de situatie van een aantal jaren geleden is dat we de individuele jongeren nu meer de aandacht geven die hij of zij nodig heeft."

Een andere benadering dus?

"We focussen nu minder op de groep en meer op de individuele jongeren. Meer maatwerk, van onder andere straathoekwerk en de jongerenwerkcoach. Hierdoor werken we niet alleen toe naar een dagbesteding, maar ook naar een goed toekomstperspectief."