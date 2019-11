Ex-topvolleyballer Bas van de Goor wint Gelderse Sportprijs

De uitreiking vond donderdagavond plaats tijdens de tiende editie van het Gelderse Sportgala op Sportcentrum Papendal bij Arnhem. In aanwezigheid van 300 genodigden, onder wie veel Gelderse sporters, werden de prijzen uitgereikt.

'Ik wist niets van diabetes'

Bij Van de Goor zelf werd in 2003 diabetes vastgesteld. 'Ik kreeg de diagnose nog tijdens mijn sportleven, maar wist er toen helemaal niets van, eerlijk gezegd. Ik dacht dat diabetes grote invloed op mijn sporten zou hebben, maar op televisie kwam de bekende Britse roeier Steve Redgrave, meervoudig olympisch kampioen, voorbij. Met prestaties voor en met zijn diabetes. Dat sterkte me toen enorm in mijn gedachte dat ik met suikerziekte kon blijven sporten', zei hij eerder tegen De Gelderlander.

In 2006 richtte Van de Goor samen met Petra Seegers zijn stichting op met de eenvoudige boodschap: sporten met diabetes kan wel. In november 2016 werd lymfeklierkanker bij hem vastgesteld, daar is hij inmiddels van genezen.

Sportieve carrière

Van de Goor speelde in de Nederlandse en Italiaanse competitie en won vele prijzen, in beide competities en internationaal, waaronder een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1996 en drie maal de Champions League.

Hij maakte zijn debuut in de Nederlandse competitie in 1989 en moest zijn carrière beëindigen wegens blessures in 2005. Van de Goor speelde 295 interlands. De oud-volleyballer speelde zestien jaar op het hoogste niveau: acht jaar voor het Apeldoornse Dynamo en acht jaar voor de Italiaanse clubs Modena en Sisley Treviso.

Vorig jaar won wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen. Normaal gesproken zou de winnaar van vorig jaar de prijs aan de winnaar van dit jaar uitreiken, maar Van Vleuten is op trainingskamp in Columbia.