Misbruik, verslaving en dakloos: wijkagent helpt Marco met eigen boek

door Sven Strijbosch

'Mijn moeder zei altijd: je kunt wel iets. Ik heb een moeilijke tijd gehad en ben gaan schrijven', vertelt Marco. Dat schrijven heeft nu geresulteerd in zijn eigen boek. Dat boek verkoopt hij voor de Albert Heijn in de Nijmeegse binnenstad waar hij vrijwel dagelijks staat om geld bij elkaar te sprokkelen. 'Verslaving kost geld', benadrukt wijkagent William Nijland.

Extra zetje nodig

Nijland is wijkagent in het centrum van Nijmegen en heeft Marco bij het uitgeven van dat boek geholpen. In het teken van Social Design Politie onderzocht hij samen met kunstenares Anne Deborah Bakker de afstand tussen burgers en daklozen.

Nijland kent Marco van zijn werk op straat. De wijkagent merkt dat daklozen soms net een extra zetje nodig hebben. 'Voor het station staat altijd een jongen die prachtig kan tekenen. We hebben hem geholpen om een expositie te organiseren', vertelt hij.

Zo was het ook voor Marco. 'Ik vond het heel leuk dat hij een boek geschreven had. Na een oproep bood iedereen hulp aan', vervolgt de wijkagent. Zo was er ineens een fotograaf die de foto's wilde maken en een drukker die het boek tot een echt boek wilde maken.

Inmiddels ligt het boek zelfs in een kleine oplage bij de bekende boekenwinkel Dekker van de Vegt.

Een passage uit het boek van Marco Luyer:

Mijn broer trok zijn eigen boxershort uit, duwde zijn geslachtsdeel tussen mijn benen en bewoog dan op en neer. Wat hij verder met me deed, kan ik me niet meer herinneren. Of ik heb het verdrongen. Ik werd manisch-depressief en was heel onrustig. Ik werd geestelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard en werd een paar keer opgenomen door de GGZ. Daar volgde ik heel strenge programma’s. Vaak werd ik opgesloten op de gesloten afdeling en ik werd geïsoleerd. Ze stopten me vol met pillen om me maar kalm te krijgen. Die pillen slik ik tot op de dag van vandaag nog. Wel steeds minder. En ik ben inmiddels ook uitbehandeld. Ik moet het nu zelf kunnen. Maar hoe?

Burgemeester neemt boek in ontvangst

'Ik geef mijn leven op dit moment een zeven', vertelt Marco met enige trots. Inmiddels woont hij beschermd bij IrisZorg in Nijmegen. Met het boek hoopt hij vooral jongeren te behoeden voor fouten die hij zelf maakte. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen nam al een exemplaar in ontvangst tijdens de afgelopen Daklozendag.

Wijkagent William Nijland is trots en heeft inmiddels een nieuw initiatief voor dak- en thuislozen opgezet. 'We onderzoeken of we een burgerplatform van de grond kunnen krijgen dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en leuke dingen of extraatjes organiseert voor dak- en thuislozen. Als burgers meer betrokken zijn bij deze mensen, zijn wij misschien minder nodig', besluit hij.

