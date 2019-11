Explosie in drugslab: zwaargewonde verdachte opgepakt in Radboudumc

De man is aangehouden, evenals nog twee verdachten. Een van hen is ook opgenomen in het ziekenhuis, de ander zit vast op het politiebureau. Volgens een woordvoerder van het Radboudumc is de spoedeisende hulp gewoon opengebleven en is ook de bedrijfsvoering normaal doorgegaan. De spoedeisende hulp wordt wel extra bewaakt door agenten en beveiligers.

'Gasflessen' in busje

Meerdere verdachten zouden met een busje met mogelijk gasflessen naar het ziekenhuis zijn gereden om de zwaargewonde man daar te laten behandelen, zo laat een correspondent weten. Het busje is afgesleept door de politie. Die onderzoekt wat er precies in de flessen zit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het busje met de flessen. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink

In de schuur waar de synthetische drugs werden geproduceerd was voorafgaand aan de brand een explosie. De ravage in het deels ingestorte drugslab is groot. De bewoner van het naastgelegen huis is een van de verdachten.

Beelden van het verwoeste drugslab: