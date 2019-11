Explosie in drugslab: zwaargewonde opgepakt in Radboudumc

Behalve de zwaargewonde man zijn nog drie verdachten opgepakt. Een van hen is ook opgenomen in het ziekenhuis, de andere twee zitten vast op het politiebureau. Een van hen probeerde te ontkomen, maar kon in de omgeving van het Radboudumc worden aangehouden. De politie hoopt snel met de mannen in het ziekenhuis te kunnen praten.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is één toegang van de spoedeisende hulp korte tijd afgesloten uit veiligheidsoverwegingen, maar ook voor het politieonderzoek ter plaatse. Bezoekers konden via een andere ingang naar binnen de bedrijfsvoering is als normaal doorgegaan. De spoedeisende hulp wordt nog wel extra bewaakt door agenten en beveiligers.

Beelden van de explosie en het busje:



'Gasflessen' in busje

Drie verdachten reden in een busje naar het ziekenhuis. In het voertuig bevonden zich spullen die te maken konden hebben met de productie van synthetische drugs, maar er stonden ook lege gasflessen in. Het busje is inmiddels weggehaald bij het ziekenhuis.

In de schuur waar de synthetische drugs werden geproduceerd was voorafgaand aan de brand een explosie. De ravage in het deels ingestorte drugslab is groot. De bewoner van het naastgelegen huis is de vierde verdachte.

Het busje met de flessen. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink