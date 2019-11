Linssen neemt voortouw in crisisgesprek: 'We gaan voor deze trainer door het vuur'

Bryan Linssen sprak zich donderdag uit bij Vitesse na de kletsnatte training op Papendal. De aanvoerder stapt naar voren en staat als leider voor zijn groepen. 'Ik moet nu voorop lopen en dat zal ik ook doen. De druk is voelbaar, zeker ook bij mij.'

Praatsessie

Vitesse reist onder hoogspanning af naar Heerenveen. Na vier nederlagen op rij, is een overwinning noodzakelijk om de crisis een halt toe te roepen. Linssen erkende dat er begin deze week een uitvoerige praatsessie was met de spelers. Naar verluidt was trainer Leonid Slutskiy daarbij niet aanwezig.

Slutskiy ijsbeert heen en weer

Buiten en binnen

Prangende vraag is wat er binnenskamers gezegd is en welke conclusie de selectie heeft getrokken uit de laatste wedstrijden. Linssen wil daar niets over kwijt. 'Er is gesproken en je hebt gelijk dat voetbal van het publiek is. Maar voetbal gebeurt wel buiten en niet binnen. En wat binnen besproken wordt, hoeft niet naar buiten', beantwoordt hij de vraag geroutineerd.

Achter elkaar

Vitesse maakte ook tegen Sparta weer vaak een lamlendige indruk. De spirit en energie lijkt uit de groep verdwenen. Het zelfvertrouwen is broos. 'We moeten zorgen dat die spirit snel weer terugkomt. Dat kan alleen door achter elkaar te blijven staan, geloof te houden en keihard te werken.'

Door het vuur

Trainer Leonid Slutskiy maakte na de nederlaag bij Sparta een vermoeide en aangeslagen indruk. Hij krijgt Vitesse niet aan de praat na een serie uitstekende resultaten in het begin van dit seizoen. Of wij nog achter de trainer staan? 'Absoluut, wij gaan voor hem door het vuur. Voor ons is er zeker geen teken dat er geen chemie meer is.'

Vraagtekens

'Dingen die nu geroepen worden, spelen vaak helemaal niet', zegt Linssen over verhalen in de media. 'Daar zet ik wel eens mijn vraagtekens bij. Maar kritiek na vier nederlagen op rij is natuurlijk wel terecht. Ja, ik heb zeker het gevoel dat wij het vrijdag gaan omdraaien, hoewel Heerenveen uit altijd lastig is. Ze hebben altijd wel een goede ploeg.'

Foor in basis

Bij Vitesse keert Navarone Foor terug in de basis. Hij zit al een tijdje op de bank. Thomas Buitink is zijn plek weer kwijt. De Nijkerker begon tegen Sparta als rechtsbuiten. Dat was zijn eerste basisplaats van dit seizoen. Maar Buitink wordt op de rechterflank nu vervangen door Foor.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Bero; Foor, Honda, Linssen; Matavz