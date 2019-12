Van melkveehouder naar zonneboer: Gelderse weilanden vol zonnepanelen

In Wilp verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van Gelderland. Ook elders in staan velden in rap tempo vol zonnepanelen. In de eerste helft van dit jaar keurde Den Haag een recordaantal van 137,7 megawatt aan zonneparken goed. Dat is ruim meer dan in heel 2018 en 2017.

door Harry Hekkert en Madelien Jansen



Een bulldozer tuft het grasland van Willy Gooiker langs de A1 bij Wilp op. Groot materieel maakt het land van de voormalig melkveehouder klaar voor de komst van 116.000 zonnepanelen. ‘Hier komen ze volgend jaar te staan, van 80 centimeter tot 2,30 meter hoog', zegt Gooiker. Op de vijftig hectare van Gooiker graasden eerder tachtig tot honderd koeien.

Natuurlijk

Van melkveehouder naar energieproducent is heel natuurlijk voor Gooiker, zijn vrouw en twee dochters. Liefhebbers van het Gelders landschap moeten weinig hebben van de schitterende zonnepanelen tussen het groen. En ook de provincie trok eerder dit jaar fel van leer tegen het snel toenemende aantal zonnepanelen op landbouwgrond. Gedeputeerde Peter Drenth zei zelfs dat hij de zonneparken op landbouwgrond zou stoppen. Toch kiezen steeds meer boeren ervoor hun land te verpachten aan grote zonne-energie bedrijven. En dat is logisch; er zijn veel meer euro’s met zonnepanelen te verdienen dan met welk gewas ook.

Grootste van Gelderland

Gooiker werd eerst benaderd door een bedrijf dat tegen een ruime vergoeding zonnepanelen op zijn land wilde stallen. In overleg met zijn schoonzoon besloot Gooiker het zelf te doen. ‘Natuurlijk levert dat geld op, er moet wel een plus inzitten. Het vergt een grote investering, maar brengt ook een groot risico.’



Als de 116.000 zonnepanelen van Chinese makelij op de grond van Gooiker liggen, is dat veruit het grootste zonnepark van Gelderland. In Groningen ligt nu het grootste zonnepark van 118 hectare en er zijn plannen voor nog grotere velden met zonnepanelen.

Het Rijk subsidieert de duurzame energieprojecten met veel geld: jaarlijks is er tien tot twaalf miljard euro te verdelen. Als de elektriciteitsprijzen hoog zijn, daalt de subsidie. Gooiker: ‘Maar zonder subsidie kun je wel ophouden. Dan zijn de investeringen veel te hoog.’

Tekst loopt door onder infografiek

Al 62 Gelderse zonneparken

In totaal zijn er 62 projecten in Gelderland voor zonneparken in uitvoering of al uitgevoerd. Ontwikkelaars hebben intussen nog eens vele tientallen plannen voor nieuwe zonneparken gepresenteerd. Er is een lange aanlooptijd nodig om de benodigde vergunningen te krijgen.

Gemeenten in heel Gelderland wijzen rap gebieden aan waar zonnepanelen op landbouwgrond worden toegestaan. Grote ontwikkelaars staan in de rij voor de landbouwgrond. Zo zijn in de gemeente Lochem al plannen gemaakt en deels al vergund voor ruim 100 hectare, een maximum dat de gemeente nu hanteert. Om in de komende jaren, volgens afspraak, nog meer duurzame energie op te wekken, is een nog veel groter gebied nodig. Boeren, de eigenaren van de meeste grond, wijzen dat niet af.

Tot 9.000 euro pacht

‘Vooral voor kleine en middelgrote boeren is dit interessant’, zegt Sanne Koster van Groos, boerenadviseur én manager duurzaamheid en nieuwe energie van accountantsbureau Countus. ‘Door nieuwe wetgeving en veranderende regels is het voor steeds meer agrariërs moeilijk het hoofd boven water te houden. Grote boeren, zoals melkveehouders die meer dan 1 miljoen liter melk per jaar produceren, hebben dit niet nodig.’ Volgens experts als Koster van Groos betalen projectontwikkelaars in zonnepanelen voor een hectare wel tussen de 7.000 en 9.000 euro pacht per jaar. Een hectare maïs bracht in 2019 gemiddeld iets meer dan 1600 euro op.

Drenth bindt in

Boerenbelangenclub LTO sprak zich tegenover Omroep Gelderland vorig jaar nog uit tegen een nieuwe bestemming van landbouwgrond. Afgelopen zomer toonde ook gedeputeerde Peter Drenth zich een fel tegenstander van zonnepanelen op landbouwgrond. ‘Ik zie veel liever koeien dan zonnepanelen’, zei de CDA-bestuurder tegen vakblad De Boerderij. ‘Energietransitie, prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond’.



Inmiddels zingt Gelderland, dat juist propageert dat de provincie veel meer duurzame energie moet opwekken, een toontje lager. Drenth wil helemaal geen vraag meer over zonnepanelen op landbouwgrond beantwoorden. Het provinciebestuur laat via een woordvoerder weten ‘nu niet tegen zonnepanelen in weilanden te zijn’, mits het ‘zorgvuldig gepland is’.

Voor 'zonneboer' Gooiker is het simpel: duurzaam opgewekte energie is de toekomst, ook op landbouwgrond. ‘Wat willen we dan met elkaar? We kunnen toch niet eeuwig olie blijven oppompen.’

Zie ook: