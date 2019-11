Forse uitbreiding vuurwerkvrije zones in Nijmegen

Vuurwerk afsteken in de buurt van dieren of in het groen? Het is vanaf komende jaarwisseling uit den boze in Nijmegen. Een voorstel voor fors meer vuurwerkvrije zones werd woensdagavond aangenomen in de Nijmeegse gemeenteraad.

door Sven Strijbosch

Rond het opvangcentrum van de Dierenambulance Nijmegen en kinderboerderijen zouden vuurwerkvrije zones moeten worden ingesteld. Ook parken en natuurgebieden moeten vanaf komende jaarwisseling knalvrij. Het gaat dan om het Goffertpark, het westelijke deel van Veur-Lent, de Ooyse Schependorn, Valkhofpark, Hunnerpark, Kronenburgerpark, Park Staddijk, Park Brakkenstein en het Julianapark.

Groene vluchtheuvels

Het voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks werd door een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders moet de zones definitief gaan aanwijzen. 'We weten dat huisdieren, in het wild levende dieren en het milieu de pineut zijn tijdens de jaarwisseling', stelt Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren. 'Het minste wat we hen kunnen bieden is een aantal groene vluchtheuvels.'

Naast lof was er ook kritiek op het voorstel. Zo wijst de VVD op beperkte handhavingscapaciteit: 'Het roept een verwachting op dat die zones actief gehandhaafd worden. Een verwachting die niet kan worden waar gemaakt. Dat zagen we ook tijdens de pilot van afgelopen jaarwisseling', zegt raadslid Nick de Graaf (VVD).

Bruls sceptisch

Afgelopen jaarwisseling werd er op drie plekken geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones. Ook toen benadrukte burgemeester Hubert Bruls al dat handhaving een probleem is door beperkte capaciteit bij de politie.

Over dit nieuwe voorstel is de burgervader sceptisch. 'Het zijn heel veel gebieden. We zullen ons best doen, maar er komt nul handhaving op', benadrukt hij alvast. Het beperkt aantal agenten is keihard nodig op andere plekken, meent Bruls. 'En de gebieden die nu worden aangewezen zijn juist het meest rustig.' Desondanks zal hij de komende periode gaan kijken hoe de wens van de gemeenteraad kan worden ingevuld.

