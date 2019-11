Vrouw moet hoofddoek afdoen in sportschool, discriminatie of niet?

In januari van dit jaar wilde de vrouw fitnessen bij de sportschool, toen de eigenaar haar vroeg de hoofddoek die ze droeg af te doen. Hij verwees daarbij naar de huisregels, die hoofdbedekking in de fitnesszaal verbieden.

De vrouw stapte met haar verhaal naar het College voor Rechten van de Mens en diende een klacht in. Bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen mensen terecht met vragen over discriminatie en mensenrechten in Nederland. Ook is het de plek waar onderzoek wordt gedaan naar klachten omtrent discriminatie in de samenleving.

Het College heeft de klacht onderzocht en stelt dat er sprake is van discriminatie, omdat de vrouw haar hoofddoek droeg uit godsdienstige overtuiging. Dit is overigens geen gerechtelijke uitspraak.

Kledingregels

De eigenaar stelt dat er geen sprake is van discriminatie, maar van neutrale kledingregels. Die zijn volgens hem opgesteld, omdat in het verleden problemen waren met jongens die petjes droegen en minder goed benaderbaar waren voor medewerkers. Ook zouden docenten niet in staat zijn nek- en schouderoefeningen te beoordelen.

Het College erkent dat de kledingregels neutraal zijn geformuleerd door de sportschooleigenaar, maar vindt dat de sportschool het niet aannemelijk heeft gemaakt dat het dragen van een hoofddoek de benaderbaarheid van de sporter in de weg zou staan.

Ook blijkt niet uit onderzoek dat toezicht op de uitvoering van oefeningen afhankelijk is van het afdoen van een hoofddoek. 'Daarom oordeelt het College dat de sportschool de vrouw vanwege haar godsdienst heeft gediscrimineerd', stelt het College.

Vaker problemen

Het verbod op het dragen van hoofdbedekking zorgt regelmatig voor problemen. Eerder dit jaar werd het boerkaverbod ingevoerd en dat zorgde onder meer bij de Radboud Universiteit voor onrust op de werkvloer. Ook de weigering van een vrouw in een speeltuin in Nijmegen deed stof opwaaien.

Twee jaar geleden leidde een afgewezen sollicitatie van een meisje uit Lent bij een fastfoodketen tot veel ophef. Ze mocht komen werken bij de keten, maar alleen als ze haar hoofddoek zou afdoen. Het bedrijf wees daarbij naar een uitspraak van het Europese Hof, waarbij werkgever hoofdbedekking mag verbieden om neutraliteit naar klanten uit te stralen.

