De kiosk van 'tante Mien' op de Veluwe verdwijnt

De kiosk is al tientallen jaren een begrip op de Veluwe. De uitbater, Ivo Kamphorst, begon dertig jaar geleden bij de kiosk met een vakantiebaantje. 'Tante Mien, de oma van mijn vroegere compagnon, is begonnen in de jaren vijftig met een verkoopkar', vertelt hij in het programma Onze Veluwe.

De uitbreiding van de parkeerplaats heeft grote gevolgen voor de kiosk. 'Straks is de kiosk niet meer. Dan gaan we van kiosk naar bospaviljoen.' Samen met Staatsbosbeheer wordt er een nieuw gebouw gerealiseerd. Naast horeca komt er ook een informatiecentrum van de natuurorganisatie.

Veel bezoekers zijn blij met de komst van het nieuwe bospaviljoen. Maar er zijn ook negatieve geluiden. 'Wat ik hoor is: het is zo nostalgisch en de kiosk en deze plek zijn zo klein. Straks is het niet meer gezellig. Mijn antwoord is dan: als u wegblijft, wordt het inderdaad niet gezellig.'

