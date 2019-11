Donorvader Willy kreeg er ineens zes kinderen bij

De inmiddels overleden arts in Oosterbeek ontving aan de achterdeur mannen met een potje vers sperma en via de voordeur vrouwen die graag zwanger wilden worden. Hij wierf ook donoren bij leden van duikclub Merou, onder wie Willy Egbers. De arts deed keuringen van de duikers. 'Op clubavonden hadden we het er niet over', zegt Egbers.

De Arnhemmer leverde zaad tussen mei 1973 en oktober 1980. 'Mijn vrouw vond het goed, dat ik het deed. Ik had al een gezonde dochter.'

Hij hield nauwgezet bij welke donor wanneer was gekomen en welke echtparen. Dat heeft hij vijftien jaar gedaan Paul Bolwerk over de huisarts

Vanaf 1992 geldt een maximum van 25 kinderen die een spermadonor mag verwekken in één kliniek. Tot 2004 waren anonieme donaties mogelijk.

De huisarts had een goede administratie zegt Bolwerk. 'Hij hield nauwgezet bij welke donor wanneer was gekomen en welke echtparen. Dat heeft hij vijftien jaar gedaan.'

Hij gaat verder: 'Er waren zelfs wensouders die een tweede kind wilden van dezelfde donor. Normaal gesproken voldeed de arts aan die wens, maar niet elke donor was op afroep beschikbaar. '

Voor zover de journalist van de Gelderlander heeft begrepen zijn de gegevens van de Oosterbeekse arts vernietigd. 'Het ministerie van VWS heeft ook onderzoek gedaan en kan geen informatie geven.'

'Ben ik niet goed genoeg?'

Donorkinderen en hun ouders komen niet zelden in pijnlijke situaties terecht als het kind er achterkomt dat zijn vader zijn vader niet is. Bolwerk: 'Het zorgt ook voor spanning bij wensouders, bijvoorbeeld bij een vader. Ben ik niet goed genoeg? En wat te denken van de kinderen in die gezinnen. Die hebben er een halfzus of halfbroer bij.'

Egbers op zijn beurt raadt donorvaders aan de openbaarheid te zoeken. De Arnhemmer heeft intussen contact met 4 van zijn 6 donorkinderen. 'Met twee van hen is het contact heel intens. Het heeft mijn leven verrijkt.'

