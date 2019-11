Komt de Donjon toch weer naar Nijmegen?

Precies een jaar geleden trok de Stichting Donjon de stekker uit het plan om in het Nijmeegse Valkhofpark een replica te bouwen van de middeleeuwse toren die in 1796 verdween. Omdat het Valkhofpark beschermd is moest er nauwkeurig archeologisch onderzoek worden gedaan voordat de funderingen de grond in konden en dat bleek onbetaalbaar. Na twaalf jaar touwtrekken werd het plan tot herbouw opgegeven.

Donjon van licht

Maar volgens ontwerper Pimm Terhorst betekent dat niet dat Nijmegenaren nooit meer kunnen genieten van het aanzicht van de Donjon. Volgens hem zijn er andere manieren om iets van de rijke Nijmeegse geschiedenis zichtbaar te maken.

'Wat ons betreft staat helemaal niet vast dat het een fysieke toren zou moeten zijn. Je kan ook denken aan een tijdelijke variant of denken aan een Donjon van licht, een hologram.'

'Luchtkasteel'

GroenLinks was altijd tegenstander van de terugkeer van de Donjon. In 2016 stond toenmalig raadslid Noël Vergunst zelfs op een springkussen in het Valkhofpark te springen om zijn stelling kracht bij te zetten dat herbouw van de Donjon een luchtkasteel was.

Maar in zijn nieuwe functie als wethouder sluit hij niet uit dat er iets van de oude historie zichtbaar gemaakt wordt bijvoorbeeld met licht.

'Hoort bij Nijmegen'

Paul Eigenhuijsen van de partij VoorNijmegen.NU is fel voorstander van een Donjon en wijst op de ruim 100.000 bezoekers die de tijdelijke Donjon in 2005 beklommen.

Hij wil eerst 2085 handtekeningen ophalen om een nieuw referendum te houden en hoopt dat de meerderheid Nijmeegse bevolking net als in 2006 voor terugkeer van de Donjon stemt, in welke vorm dan ook. Eigenhuijsen: 'Het hoort bij Nijmegen. Het straat iets uit het heeft een toeristische uitstraling. Volgens mij halen we daar geld mee binnen. Het past in dit park.'