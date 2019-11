Podcast Verstrikt | Hoe kon het zo vreselijk misgaan in Wezep?

Tussen 2014 en 2015 maakten in Wezep, een dorp met ongeveer 12.000 inwoners, vier jongeren een einde aan hun leven. De jongste was vijftien, de oudste begin twintig. Zo’n suïcidereeks komt weinig voor en het had dan ook veel impact in Wezep. In de vierde aflevering van Verstrikt onderzoekt podcastmaker Maarten Dallinga (Anoniem Intiem) hoe het zo mis kon gaan.

Zware drank en drugs

In de media werd steeds gesproken van vijf Wezepse zelfdodingen, maar navraag bij gemeente en straathoekwerk leert dat het er vier waren. Chantal Schothans was de tweede van de reeks. Maarten Dallinga gaat op bezoek bij haar moeder, Wilma ten Klooster. In een openhartig gesprek vertelt zij dat ze steeds meer de grip op haar dochter verloor. ‘Naar de buitenwereld toe was Chantal een zonnetje, maar thuis werd ze steeds stiller en afstandelijker.’ Ze ging zware drank en drugs gebruiken en sneed in zichzelf.

Chantal schreef in haar afscheidsbrief dat zij werd gepest: ‘Ik werd voor van alles uitgemaakt, dat ik dik was en lelijk.’ Na haar dood vond moeder Ten Klooster ook een schriftje waarin Chantal teksten schreef naast foto’s van slanke, vrouwelijke modellen. ‘Honger is niet erg, dik zijn is erger’, schreef zij daar bijvoorbeeld bij. ‘Ik weet dat op Facebook flinke scheldpartijen stonden’, zegt Ten Klooster, maar die kan zij niet meer terugvinden. Samen met Dallinga gaat zij ernaar op zoek.

Straathoekwerkers Daan Jongeling (l) en Lambert Jongetjes. Foto: Omroep Gelderland

Meer dan vijftig kwetsbare jongeren

In vergelijking met omliggende plaatsen zijn er in Wezep, van oorsprong een stratenmakersdorp, bovengemiddeld veel kwetsbare jongeren. Dat stelt Lambert Jongetjes van het straathoekwerk. ‘Ik denk dat er vijftig tot honderd jongeren zijn die moeite hebben om aan te haken bij de maatschappij’, zegt de hulpverlener. ‘Zij hebben moeite om aan een baan te komen of bijvoorbeeld problemen in de relationele sfeer.’ Bovenmatig alcohol- en drugsgebruik komt ook geregeld voor. Sommige jongeren zorgen voor overlast.

De Wezepse cultuur van ‘niet lullen, maar poetsen’ lijkt hierin een rol te spelen. Over persoonlijke problemen wordt niet makkelijk gesproken, blijkt ook uit gesprekken met gemeenteambtenaar Teun van Noorloos en dominee Arjan Oosterwijk. Daardoor lijken problemen zich sneller op te stapelen.

Ambtenaar Teun van Noorloos. Foto: Omroep Gelderland

Extra uren voor straathoekwerk

De gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt, zegt dat na de suïcidereeks meer is geïnvesteerd in hulp aan kwetsbare jongeren. Jongetjes vindt de twintig uur per week voor het straathoekwerk echter ‘best wel zuinig’, zegt hij in de podcast. Volgens hem blijft Wezep kwetsbaar en is het belangrijk om een vertrouwensband met jongeren op te kunnen bouwen.

Inmiddels heeft wethouder Liesbeth Vos (ChristenUnie) besloten dat het straathoekwerk er per direct achttien uur bijkrijgt, zodat meer geïnvesteerd kan worden in contacten met jongeren. Het gaat voorlopig om een pilot en het geld komt uit het gemeentelijke preventiebudget, vertelt zij aan Omroep Gelderland.

Container voor jongeren

‘We zien dat de overlast weer wat toeneemt en we willen daar meer grip op krijgen’, zegt Vos in een toelichting. Jongetjes, die het straathoekwerk leidt vanuit zijn bedrijf Nummer 13, is blij met de extra uren, maar vindt het nog niet voldoende: ‘Het blijft redelijk minimaal.’ Hij hoopt daarnaast dat er ook meer budget komt voor het ambulant jongerenwerk.

Wethouder Vos laat ook weten dat er gewerkt wordt aan een ‘chillplek’ in Wezep-Noord, in de hoop dat daardoor minder jongeren op straat gaan rondhangen. De gemeente is voornemens om een container voor de jongeren te kopen, die zij dan zelf moeten onderhouden. Er lopen gesprekken met omwonenden.

Lees hier een schriftelijke reactie van wethouder Liesbeth Vos op vragen over de reeks zelfdodingen in Wezep.

De andere afleveringen:

- Aflevering 1: hoe is het om suïcidaal te zijn?

- Aflevering 2: hoe is het als een naaste suïcidaal is? En hoe is het om een dierbare aan zelfdoding te verliezen?

- Aflevering 3: wat kun je doen om zelfdoding van een naaste te voorkomen?

- Aflevering 5 (7 december): wat gaat er mis met suïcidepreventie in de zorg? En hoe gaat het nu met maker Maarten Dallinga en de anderen uit Verstrikt? Reageren op Verstrikt? Mail naar verstrikt@gld.nl of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06 1093 4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

