Musaba moet aanvallende impulsen geven aan NEC

De aanvaller was als invaller beslissend tegen TOP Oss met een doelpunt en een assist en bracht tegen Helmond Sport en Jong Utrecht nieuw elan toen NEC helemaal vast zat. Daarom staat Musaba vrijdagavond in Volendam aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Ole Romeny.

Kvida fit genoeg

Josef Kvida trainde woensdag nog niet mee, maar donderdag was hij wel weer van de partij. De Tsjech kampt met een enkelblessure, maar lijkt fit genoeg. Als hij niet kan spelen, is Frank Sturing zijn vervanger. Maar normaal gesproken is Kvida erbij. 'De enkel is dik, maar voelt stabiel. Ik denk gewoon te kunnen spelen. Op karakter, ja. Altijd.'

'Het is belangrijk voor de periode. Wij moeten ons beste spel spelen en die drie punten mee naar huis nemen. Achterin spelen we compact en we gaan de nul weer proberen te houden. Als de aanvallers dan scoren, winnen we weer. '

Alleen maar zeges op Volendam

NEC ging de laatste seizoenen drie keer op bezoek in Volendam en dat leverde drie keer een overwinning op. Ook thuis werd drie keer gewonnen. NEC is nog altijd koploper in de strijd om de tweede periodetitel. De Nijmegenaren kunnen vrijdag gouden zaken doen.De tegenstander is FC Volendam, de nummer twee in de periode met één punt achterstand. Bij winst schudt NEC deze concurrent vast af. Verder zijn SC Cambuur, De Graafschap en Telstar nog in de race.

Moeilijke klus

'De periode eindigt bijna en toevalligerwijze nu een wedstrijd tussen de nummer twee en één', weet trainer François Gesthuizen. 'Het wordt een moeilijke klus en er zijn nog meer concurrenten dan Volendam natuurlijk. We zoeken naar de beste formatie, waar liggen hun kwetsbaarheden en sterktes. Waar kunnen we Volendam pijn doen.'

Opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Musaba, Flemming, Okita.