Minder winkels staan leeg, maar in de Achterhoek rinkelen de alarmbellen

Toen in 2008 de crisis uitbrak was in Gelderland de winkelleegstand in de meeste gemeenten ruim onder de tien procent. Negatieve uitschieters waren dat jaar Hattem en Bronckhorst.

Bronckhorst herstelde zich; de gemeente had in 2008 een winkelleegstand van 15,5 procent tegenover 5,9 procent vorig jaar. Hattem had percentueel de meeste leegstand in 2008: 17,4 procent. Dat is in tien jaar amper veranderd, de leegstand was vorig jaar 16,6 procent. Daarmee draagt de Noord-Veluwse gemeente de rode lantaarn.

Op deze kaart kunt u de leegstand in uw eigen gemeente zien. Bron: LocalFocus

In Oude IJsselstreek was de leegstand vorig jaar 16,4 procent. Doetinchem staat op drie met 15,2 procent leegstand van winkels. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2008.

Hoe doen de grote gemeenten het?

Vergeleken met 2017 is de winkelleegstand in Nijmegen in een jaar spectaculair gedaald van 11,8 procent naar 7,1 procent. Daarmee zit de Waalstad zelfs onder het leegstandsniveau van 2008. In Arnhem daalde de winkelleegstand van 9,6 procent (2017) naar 7,1 (2018). Maar in 2008 was de leegstand in Arnhem 5,1 procent.

Apeldoorn deed het het beste; de leegstand daalde in een jaar tijd van 10,6 naar 4,8 procent in 2018. In Ede stond vorig jaar 10,7 procent van de winkels leeg, vrijwel net zoveel als een jaar eerder. In 2008 was de leegstand nog ruim 7 procent.

In Nederland staat 2,6 miljoen vierkante meter winkelruimte leeg. Dat staat grofweg gelijk aan vierhonderd voetbalvelden. Ook staat er 3,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is ruim 6 procent van het totale kantooroppervlak, terwijl het nog om bijna 7 procent ging in 2017. De meeste leegstaande winkels en kantoren worden al langere tijd niet gebruikt. Twee derde stond vorig jaar ook al leeg.