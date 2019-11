Leegstand winkels in Gelderland daalt, wel veel lege kantoren in Achterhoek

De leegstand van winkels in Nederland loopt terug. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Landelijk stond een kleine 6 procent van de winkels leeg. In de Achterhoek staan veel kantoren leeg.

Renkum en Montferland kampen in Gelderland percentueel met de meeste leegstaande winkels, in beide gemeenten was dat op 1 januari van dit jaar 14 procent. Ook in Maasdriel staan relatief veel winkels leeg, 11 procent. Oost Gelre heeft veel leegstand, 10 procent.

Arnhem en Nijmegen kampen beide met 4 procent winkelleegstand, evenals Apeldoorn. Tiel en Zutphen schommelen tussen Arnhem en Nijmegen en Oost-Gelre in met respectievelijk 6 en 8 procent lege winkels.

De leegstand qua winkels in Gelderland op 1 januari 2019. Bron: Local Focus

Ook is gekeken naar de leegstand van kantoren. Cijfers laten zien dat de nood hoog is in de Achterhoek. Lochem, Oost Gelre en Bronckhorst kampen met een leegstand van 12 procent, Winterswijk met 11 procent. Duiven spant de kroon met een leegstand van 17 procent.

Opgemerkt moet worden dat van enkele gemeenten de laatste cijfers ontbreken, wat betreft kantorenleegstand. Van onder meer Arnhem, Ede en gemeenten in het Rivierengebied zijn er geen cijfers.

Kantoren en winkels lijken het moeilijkst opnieuw gevuld te worden. Van het kantooroppervlak in Nederland dat in 2019 leegstond was 71 procent een jaar eerder ook niet in gebruik. Bij winkels was dit 67 procent. In totaal stonden per januari 2019 bijna 5,9 duizend kantoren en 6,6 duizend winkels langdurig leeg.