Arnhemse VVD-wethouder door de knieën na niet tekenen 'rotmaatregel'

'Ik had de ophef beter moeten inschatten', zegt wethouder Roeland van der Zee. 'Dat was fout.' Hij reageerde hiermee op vragen over het niet tekenen van een brief namens de regio die de minister vroeg de snelheid op snelwegen terug te brengen naar 100 kilometer per uur.

Deze oproep was bedoeld de bouw in de regio weer op gang te brengen. Toen afgelopen week bleek dat VVD'er Van der Zee deze brief niet heeft getekend, viel vrijwel de voltallige gemeenteraad over hem heen. En was reden voor SP, D66, GroenLinks en PvdA om vragen te stellen.

Toen Van der Zee de brief kreeg had hij daar nog opmerkingen bij en wilde niet tekenen, liet hij woensdagavond weten. Hij was in de veronderstelling dat hij nog tijd had om de brief vervolgens in het Arnhemse college te bespreken. 'Tot mijn verbazing ontving ik toen het bericht dat de brief naar de minister was verstuurd.'

'Niet bedoeld als statement'

Wel is een meerderheid van het stadsbestuur het volgens Van der Zee met de inhoud van de brief eens. En had deze namens Arnhem ondertekend moeten worden. Hij benadrukt dat het niet tekenen van de brief 'niet bedoeld was als statement'. 'Maar ik had deze moeten voorleggen aan het college.'

Van der Zee belooft in het volgende overleg met zijn collega-wethouders uit de regio kenbaar te maken dat Arnhem wel achter de inhoud van de brief staat.