Black Friday heeft een tegenhanger: Green Friday

Black Friday lijkt dit jaar groter dan ooit. In Amerika is het al langer een retailfeestje: op de dag na Thanksgiving zijn de meeste werknemers vrij om hun slag te slaan voor kerst. Ook in Nederland is het verkoopfestijn steeds groter.

Maar al die nieuwe aankopen zijn niet goed voor het milieu, beargumenteren winkels die in plaats daarvan een duurzame tegenhanger lanceren: Green Friday. Kringloopwinkels van Het Goed en 2Switch bijvoorbeeld zetten hun tweedehands waar zo nog een keer in het zonnetje.

Actie 1=1

'We willen mensen bewust maken van het effect van nieuwkoop. Het hele proces, van de grondstof tot en met de levering, is zo vervuilend. Waarom koop je niet tweedehands? Wij hebben door TNO laten berekenen dat je met iedere kilo herbruikt product 1 kilo CO2 bespaart', vertelt regiobedrijfsleider Tessa Groot van Het Goed in Harderwijk.

2Switch in Westervoort kopt hem dan ook zo in: 'Bij elke kilogram aan hergebruikte spullen krijg je gratis een kilogram CO2-besparing.' Bij Het Goed kan je een mandje volladen en gokken hoeveel dat weegt: wie goed gokt, krijgt de inhoud gratis mee.

Geen korting maar bomen

Dit jaar doen ook winkels met nieuwe producten mee met Green Friday. Zo doneert Dille&Kamille 2500 vierkante meter bos aan de bomenstichting Trees for All, om te planten in Nederland, België of Costa Rica. Sofacompany, met een showroom in Arnhem, geeft 50 bomen per verkocht meubelstuk aan Trees for the Future, dat bomen plant in Kenia.

