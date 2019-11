Nijmeegs horecapand ontruimd bij controle

Daarbij constateerden de controleurs overtredingen in meerdere uitgaanspanden. In 5 van 7 stuitten ze op meer of minder zware overtredingen: schijnbeheer, illegaal gokken, het ontduiken van accijns op tabak, frisdrank en alcohol en overtredingen van het rookverbod.

Over het ontruimde pand zegt gemeentewoordvoerder Jack Broeksteeg: 'De NVWA meet bij binnenkomst meteen de concentratie CO2. En die was in dit geval te hoog, waardoor iedereen meteen naar buiten moest.' Hoeveel bezoekers werden geëvacueerd zegt Broeksteeg niet te weten. 'Nadat het pand was geventileerd kon iedereen weer naar binnen.'

De oorzaak van de hoge CO2-concentratie weet Broeksteeg evenmin. 'Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld een slechte afzuiging.'

'We gaan dit vaker doen'

Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt: 'Dit is voor het eerst dat de partijen in deze samenstelling de Nijmeegse horeca in gezamenlijkheid controleren. Door meerdere controles in één bezoek uit te voeren proberen we de hinder voor de ondernemer zo klein mogelijk te houden.'

Hij is tevreden over de resultaten van de controle. 'Die laten zien dat controles geen overbodige luxe zijn. We zullen dit wat mij betreft dan ook zeker vaker gaan doen op deze manier.'

De gemeente besluit de komende tijd wat de gevolgen zijn voor de uitbaters.