Twaalf ongeoefende hardlopers worden flink onder handen genomen

Terwijl het buiten al flink koud en glad is verzamelen de deelnemers zich in de kantine van AV'34. Inmiddels zijn ze een aantal weken op weg en is het een goed moment de balans op te gaan maken. Dennis Licht, de trainer van het team, is blij met de start: 'Het gaat eigenlijk wel goed, met ups en downs zoals ik gewend ben bij beginners. We moeten scherp blijven op de pijntjes die ze ons vertellen, zodat elke training een succeservaring blijft.'



Alle deelnemers hebben zo hun eigen verhaal om deel te nemen aan het loopteam en daar liggen volgens Dennis dan ook uitdagingen. 'Het is heel belangrijk rekening te houden met ieders persoonlijke situatie. Zo moet ik tijdens trainingen heel veel differentiëren als iemand bijvoorbeeld een klein pijntje aangeeft. Al die aanpassingen zijn gewoon nodig elke training succesvol te kunnen volbrengen. Het is dus voor iedereen anders en er bestaat geen Dennis Licht-methode om deze mensen goed te trainen.'

'De afgelopen weken heb ik ook in Engeland gelopen'

Rick Mesker is een van de deelnemers uit het loopteam, hij wil anderen graag laten zien dat hij het wel kan. Zelf was hij erg van het op de bank hangen met een biertje. Dat heeft hij de afgelopen 6 maanden afgezworen. Alles heeft hij op zij gezet om een sportief leven te gaan leiden. De training vond hij niet zo zwaar: 'Het viel wel mee, het was vooral gezellig met zijn allen. Ik werk zelf op een boot en heb de afgelopen weken enkel aan boord gewandeld in mijn eentje, dus ik vind dit een prachtige avond samen.'



Koud was het wel, maar dat motiveerde volgens Rick juist. 'Het was heel koud. In het begin heb ik daar wel even last van gehad, maar nu halverwege is het lekker warm. Het motiveert harder te gaan lopen, de afgelopen weken heb ik ook in Engeland gelopen en je weet dat je heerlijk warm gaat worden.'



Foto: Omroep Gelderland

Een deelneemster die al weet hoe het is om De Acht van Apeldoorn te lopen is Engelien Schut. Ze heeft de race al twee keer eerder gelopen en dat gaf haar een enorme 'kick'. Inmiddels is ze moeder van twee kinderen en vindt ze het heel lastig de motivatie te vinden. Ze is heel blij met de eerste weken. die in haar ogen goed verlopen zijn. 'Ik kwam tot de conclusie dat de trainingen waarbij ik met iemand samen loop vleugels geven. Je bent met elkaar aan het kletsen en let hierbij minder op de ademhaling, het motiveert gewoon enorm en het is gezellig.'



Nog twee maanden te gaan en dan verschijnen ze aan de start. Volgens Dennis gaan de komende feestdagen het grootste struikelblok zijn. Natuurlijk zullen wij blijven volgen hoe ze het doen in die moeilijke tijd. De hardloopwedstrijd wordt op 2 februari 2020 gehouden.