Gemeente wil 'theater met buurthuisfunctie' redden van faillissement

De gemeente Zaltbommel wil theater de Poorterij redden. Dat moet gebeuren met een reddingsplan, waar Zaltbommel 190.000 euro voor uittrekt. Het is niet de eerste keer dat de gemeente het theater met buurthuisfunctie moet redden. Toch vindt de meerderheid van de partijen dat zij weer moeten bijspringen: 'We vinden het veel geld, maar het is toch de Poorterij,' aldus de grootste partij Zaltbommel Veranderen Met Visie.

Maar over de manier waarop dat moet gebeuren zijn de partijen het nog niet eens met de wethouder. Want de noodoplossing voor het buurthuis kost de gemeente opnieuw veel geld. Op dit moment betaalt de gemeente de lonen voor het personeel en zelfs de facturen voor artiesten, de grootste lastenpost van 100.000 euro. Volgens de wethouder om de continuïteit van het theater veilig te stellen.

De Poorterij is niet alleen een theater. Maatschappelijke organisaties zoals Buurtzorg, taalscholen en huiswerkbegeleiding maken gebruik van het gebouw. Daarnaast zijn er een aantal commerciële partijen, zoals een yogaschool, die zaaltjes huren.

En zo komt het dat bezoekers van het theater en de huurders van het pand weinig merken van de financiële onrust. Een woordvoerder van de Poorterij laat weten blij te zijn dat de gemeente hen ondersteunt. 'Het is een geruststelling, ook voor onze bezoekers.' Wel is hij zich ervan bewust dat de politiek zich nog over het plan moet buigen. Dat gebeurde voor het eerst op donderdagavond tijdens een oriënterende vergadering.

Slordig beleid: waar is het geld gebleven?

'Niemand is blij met de zoveelste reddingsactie voor de Poorterij,' zegt Nadine Koster (CDA) tijdens de vergadering. Eerder in 2013 en 2017 hielp de gemeente het kleine theater uit de problemen. Waarop Kees Kesting (CDU) zich afvraagt waar dat geld is gebleven. Volgens de wethouder zorgde slecht beleid ervoor dat de bakken geld niet hielpen. Zo bleven er bijvoorbeeld facturen 'op de plank liggen' en was de administratie niet compleet. Nico van Wijk (PvdA/GroenLinks) ziet dat als falen van de coalitie: 'Er zijn dingen die veel eerder gecontroleerd hadden kunnen worden.'

De gemeente wil vanaf volgend jaar helpen met de financiën. Dat doet zij door de huur van het pand te verlagen naar een symbolisch bedrag en meer subsidie toe te kennen. Het is de bedoeling dat de gemeente na 2020 het tij gaat keren en mee gaat denken over een nieuwe organisatievorm. Er moet een stichting komen die de beheer van het pand op zich gaat nemen onder controle van de gemeente. Daarnaast gaat de gemeente een vinger aan de pols houden, zodat zij in de toekomst niet meer verrast worden door financiële problemen. Tijdens een raadsvergadering moet dit nog goedgekeurd worden.

Het enige theater in de Bommelerwaard

In de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, die bestuurlijk met elkaar optrekken, is de Poorterij het enige theater. Inwoners kunnen wel uitwijken naar Tiel en Den Bosch, beiden op ongeveer 20 minuten rijden. Naast de buurthuisfunctie vinden partijen ook dat Zaltbommel een theater nodig heeft. Meyers (D66): 'Het vestigingsstadje dat we hebben, daar hoort een theater in.' Aan de bezoekersaantallen ligt het niet met bijna 29.000 bezoekers per jaar. Dat is volgens de wethouder het dubbele van het minimale aantal bezoekers dat het theatertje moet trekken.

Bij de partijen waren er veel vragen over de extra financiering. In januari komt de wethouder met een informatienota. Voor het toekomstplan heeft hij meer tijd nodig. Dat plan moet eind 2020 af zijn.