Aankleding maakt Jumping de Achterhoek uniek

Het Paardencentrum in Lichtenvoorde staat deze weken volledig in het teken van Jumping de Achterhoek. Ruiters en paarden van over de hele wereld doen mee aan de zesde editie van het evenement, waar afgelopen weekend de jeugd de kans kreeg om zich te laten zien.

'Normaal gesproken heb je een kale concourshal, maar als je hier binnenkomt staat er echt wat', vindt Wendy Scholten van de organisatie van Jumping de Achterhoek. 'Je kijkt eigenlijk je ogen uit.' Micky Morssinkhof was een van de lokale ruiters die afgelopen weekend de bak in mocht. 'Het is mijn thuisconcours, dus dat is hartstikke fijn', vindt de amazone uit Lievelde. 'Het is druk, veel gezelligheid, dus leuk.'

Edwin Hoogenraat, bondscoach springen bij de KNHS, greep het evenement aan om talenten te bekijken: 'Iedereen die een beetje op niveau rijdt, doet mee hier', zegt Hoogenraat, die uitlegt waarom er niet heel veel Achterhoekse jongeren startten: 'Het is echt topsport, dus je moet wel op een bepaald niveau kunnen mee springen. Dat is niet voor iedereen weggelegd.'



Waar de jeugdwedstrijden al verreden zijn, starten de wedstrijden voor senioren woensdag. Hier zullen naast internationale ruiters uit onder meer Brazilië, Canada en India, ook enkele Achterhoekers aan deelnemen. 'Ik hoop dat het net zo goed gaat als afgelopen weekend', zegt Morssinkhof. 'Ik heb nog een jong paard, maar ik ga zeker proberen of ik de grote proef kan rijden. Als dat niet lukt, is het ook prima omdat hij nog heel groen is en weinig ervaring heeft.'