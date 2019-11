OM eist vier jaar cel tegen brandstichter Tongerense Heide

Tegen een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagmiddag 4 jaar celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het in brand steken van de Tongerense Heide bij Emst, op 13 mei van dit jaar.

Een gebied ter grootte van ongeveer vijftien voetbalvelden ging in vlammen op, bleek uit de rechtszaak. Er is volgens het OM ook bijna een woning in brand gevlogen. Het Geldersch Landschap schat dat het zes jaar gaat duren voor dat de schade aan bijzondere flora en fauna is hersteld.

De verdachte werd nog dezelfde dag aangehouden. De man zou er op een scooter vandoor zijn gegaan. Twee getuigen zagen een deel van de kentekenplaat en schreven die in het zand. De politie kon dankzij het genoteerde kenteken de man even later op de heide oppakken.

Hij zou zich verzet hebben bij zijn aanhouding.

De tekst gaat verder na de video:



Verdachte ontkent

De 58-jarige verdachte ontkent betrokken te zijn geweest bij de brand. 'Ik ben niet op de hei geweest op 13 mei. Ik heb in Epe boodschappen gedaan, benzine getankt voor de scooter en daarna een biertje gedronken onder een eikenboom. Ik heb me ook niet verzet bij arrestatie, ik ben niet gewelddadig', zei hij tijdens de rechtszaak.

Bovendien is hij kritisch op het optreden van de politie. De bijna twee meter lange verdachte is door de politie gepeppersprayed bij aanhouding. 'Ze zullen wel gedacht hebben: het is zo'n grote vent laten we maar geen kansen nemen.'

Zie ook: