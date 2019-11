Nunspeetse strijd voor gerechtigheid voor kinderen in Brazilië

De 32-jarige Sabrina Zwep uit Nunspeet reist in 2021 af naar Brazilië om mee te doen aan een Muskathlon -hardloopwedstrijd van 21 kilometer. Sabrina is geen onbekende als het gaat om hardlopen. Met enige regelmaat doet ze mee aan wedstrijden door het hele land.

Al een poosje kriebelt het bij Sabrina om iets groots te gaan doen en ook voor een goed doel. Tijdens een zogeheten Muskathlon terugkomdag van Compassion over Tanzania, werd het duidelijk.

'Mijn buurmeisje heeft de Muskathlon in Tanzania gelopen en had mij meegevraagd naar deze avond, ook omdat ik met haar de training heb gedaan hiervoor. Tijdens de avond werd een soortgelijk project besproken maar dan in Brazilië. Dit sprak mij gelijk aan. Er werd verteld over de grote armoede die daar heerst en met name de kinderen die erdoor getroffen zijn.'

Sabrina, zelf moeder van twee kinderen, en in het dagelijks leven ook gastouder, was diep geraakt door hetgeen er verteld werd over de leefomstandigheden daar.

'Dit moet niet kunnen. Ik heb me dus voorgenomen om het stokje van mijn buurmeisje over te nemen en zo de strijd voor gerechtigheid aan te gaan.'

Om mee te doen aan het project van Compassion moet elke deelnemer €10.000 meenemen of het voor elkaar krijgen om anderen kinderen aldaar te sponsoren voor een bedrag van €33,- per maand.

De reis gaat van start op 27 mei en duurt 10 dagen. Tijdens haar verblijf daar zal ze onder andere zelf kennismaken met haar eigen sponsorkind. Ook krijgt ze te zien wat Compassion voor werk verricht in Brazilië.

Om geld op te halen begint Sabrina met een oliebollenverkoop bij huis op 30 december. Op het programma staan ook onder meer een kleedjesmarkt en een verkoop van zelf gekweekte bananenbomen. Via de website www.muskathlon.com is de pagina van Sabrina te vinden.