Gratis lampjes voor fietsers in Doetinchem

'Het is gewoon gevaarlijk, omdat je echt niet zichtbaar bent', benadrukt Issa Hassaïri van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. 'Vandaar dat wij onze actie daarop richten.' Wethouder Rens Steintjes was namens de gemeente aanwezig en zag veel fietsers mét verlichting passeren. 'We constateren dat het gelukkig meevalt, maar elke fietser die we kunnen overtuigen om verlichting te voeren is pure winst', vindt Steintjes. 'De actie om de zichtbaarheid van de fietser te vergoten is een kwestie van de lange adem, die herhalen we dus jaarlijks.'

Ook in andere Achterhoekse gemeenten wordt aandacht gevraagd voor verlichting in het verkeer richting de donkere winterperiode, zo werden door actrice Marlijn Weerdenburg fietspaden in Lichtenvoorde bespoten vanuit een ANWB-campagne.



Nick was dinsdag een van de passanten op De Bongerd in Doetinchem. Hij sluit zich volledig aan bij de boodschap van de campagne. 'Ik vind het belangrijk, want dan kan je het beter zien', vindt de jonge fietser. 'Als niemand licht heeft, wordt het natuurlijk ook een zooitje.' Een zooitje moet het ook volgens Steintjes niet worden, de wethouder geeft aan dat veiligheid een belangrijk onderwerp is op het gemeentehuis: 'We zitten in financieel zware tijden, maar toch hebben we gemeend om budgetten voor verkeersveiligheid overeind te houden om maar aan te geven dat dat een speerpunt is.'