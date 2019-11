Er zijn nog veel meer onbewaakte overwegen dan werd gedacht

In alle vroegte sluit ProRail donderdagochtend de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Woudweg in Teuge. Het is één van de vele onbewaakte overwegen die er nog zijn in Gelderland. Veel te gevaarlijk, noemt ProRail die overwegen en dus wil de spoorbeheerder ze in 2023 allemaal aangepakt hebben. Of dat gaat lukken, valt te betwijfelen.

Eiste het Rijk vorig jaar nog dat alle onbewaakte overwegen binnen vijf jaar beveiligd of opgeheven moesten zijn, een jaar later is er nog maar weinig concrete actie ondernomen.

Twee overwegen in Lunteren had de spoorbeheerder eerder afgesloten. Daar kunnen we nu slechts drie afgesloten plekken aan toevoegen (Winterswijk, Opheusden en Teuge). Voor een aantal overwegen liggen er concrete plannen, maar voor het overgrote deel van de onbeveiligde overwegen is de toekomst nog ongewis, blijkt uit een rondgang langs gemeenten.

Onduidelijkheid over aantal overwegen

Bovendien is er onduidelijkheid over hoeveel van die onbeveiligde overwegen (NABO's) er precies in onze provincie zijn. ProRail communiceerde dat in Gelderland zou gaan om 31 openbare en 9 overwegen op particulier terrein. Toch blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland dat er veel meer onbewaakte overwegen zijn in onze provincie. De teller komt uit tot ruim boven de 50.

Kijk hieronder op de kaart welke NABO's er nog in de provincie zijn en wat de status is.

ProRail zegt het niet met zoveel woorden, maar de kans lijkt klein dat alle onbewaakte overwegen in Gelderland in 2023 aangepakt zijn. Met nog vier jaar te gaan, lijkt er genoeg tijd. Maar: 'Het is heel complex. Je hebt te maken met verschillende belangen en daar gaat inderdaad helaas veel tijd overheen', aldus ProRail woordvoerder Aldert Baas.

Veel gemeentes wijzen in hun reactie, zeker als het gaat om particuliere overwegen, met hun vinger naar ProRail. Maar dat is volgens de spoorbeheerder te makkelijk. 'Overwegen die op privéterrein liggen vallen dan niet direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het afsluiten van zo'n overweg heeft in sommige gevallen natuurlijk wel gevolgen voor andere overwegen in de buurt, die zullen dan misschien weer vaker gebruikt worden. Dus dat gaat dan ook de gemeente aan.'

Wat is precies een NABO?



Een NABO is een Niet Actief Beveiligde Overweg. Bij dit type overweg is er geen afsluiting door middel van slagbomen. Ze zijn vaak te vinden in gebieden waar relatief weinig mensen het spoor over hoeven te steken, vaak bij onverharde wegen en paden. Deze overwegen zijn uitgerust met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar worden niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. ProRail wil van deze overwegen af omdat er jaarlijks meerdere ongelukken gebeuren. Gemiddeld komen per jaar twee mensen om op één van deze overwegen. In Gelderland gebeurde dat recent nog, in september in Winterswijk.