ANALYSE: Vitesse zit met Leonid Slutskiy op dood spoor

Is er nog toekomst bij Vitesse met Leonid Slutskiy aan het roer? Het geduld van duizenden fans is in elk geval zo goed als op. Bovendien lijkt de chemie tussen de markante Rus en de selectie uitgewerkt.

door Richard van der Made

Vier keer op rij nu heeft Vitesse verloren. Met meestal bedroevend voetbal. Als dat verval aanhoudt, zakt de Arnhemse club nog voor de winterstop begint, weg in de grauwe middenmoot. Opnieuw dreigt aan de Rijn een verloren jaar. Voor het ambitieuze Vitesse een onaanvaardbaar scenario. Europees voetbal halen is immers een keiharde eis waar de onder vuur liggende Slutskiy de komende maanden aan moet voldoen.

Ingrijpen

Maar de prangende vraag is hoe sterk Slutskiy nog in het zadel zit. Na een mislukt eerste seizoen moet de 48-jarige Moskoviet zich in zijn tweede jaar revancheren. Valery Oyf, de almachtige eigenaar van Vitesse, schoof zijn landgenoot zelf naar voren na een ontslag bij het Engelse Hull City. Ook de oliemagnaat zal, nu het bij Vitesse niet beter gaat, niet schromen om in te grijpen. Als de resultaten niet verbeteren en de situatie onhoudbaar wordt, rest de Rus geen andere keus.

Mentale weerbaarheid

Zorgelijk voor Vitesse is dat momenteel niets wijst op structurele verbetering. Onder Slutskiy en zijn loyale assistenten lijkt de selectie al een tijdje op een dood spoor te zitten. De echte wil om wedstrijden te winnen ontbreekt. Mentale weerbaarheid blijkt geen sterk wapen van de huidige selectie. Te vaak oogt Vitesse in het veld ook als een onsamenhangend geheel waar weinig lijn in te bespeuren valt.

Natuurlijk kampt de club dit seizoen ook wel met wat pech. Supertalent Charly Musonda raakte opnieuw langdurig geblesseerd en nieuweling Oussama Tannane haakte af toen hij net begon te draaien. Met SC Heerenveen (vrijdag) en FC Twente staan binnenkort zware uitduels op de rol. Tussendoor komt op 8 december het Feyenoord van Dick Advocaat naar Arnhem.

Bryan Linssen verbijt de teleurstelling na weer een nederlaag

Irritaties en cynisme

De neerwaartse spiraal bij Vitesse zorgt in en rondom de club voor een negatief sneeuwbaleffect. Vertrouwen en spelvreugde nemen na elk echec zichtbaar verder af en maken plaats voor irritaties op het veld en cynisme daarbuiten. Zelfs een aanvallender systeem inspireerde het dolende elftal zondag bij promovendus Sparta niet tot een reactie. Vitesse had in fases controle, maar twijfel, geruzie en een gebrek aan pure passie voerden de boventoon. Ook vedette Keisuke Honda deelde volop mee in de malaise.

De Aziatische attractie Honda krijgt Vitesse ook nog niet aan de praat

Kraaiend oproer

Duizenden fans zijn onderhand wel klaar met het vaak armetierige en voorspelbare voetbal dat onder leiding van Slutskiy wordt gespeeld. Supporters zijn de barometer van elke club. Als de resultaten tegenvallen, kraait het oproer. Voor de positie van een trainer is toenemend verzet uiteindelijk altijd fataal in de opportunistische voetbalwereld.

Chagrijnig uitvak

De geluiden om een snel vertrek worden luider. 'Slutskiy oprotten', klonk het na de 2-0 in Rotterdam vanuit een volgepakt en chagrijnig uitvak, waarbij ook de spelers het moesten ontgelden. Tijdens de laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2) doken uit het niets een groepje woedende fans op achter de dug-out van Vitesse. Ze hadden de oversteek gemaakt van de Zuid naar de hoofdtribune.

Slutskiy ging met Vitesse bij Sparta voor de vierde maal op rij onderuit

'Bad quality'

Na de kater op het Kasteel zei Slutskiy de reacties van de fans te kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd roept de Rus dat Vitesse alleen tegen FC Emmen 'bad quality' leverde. Hij bagatelliseert de alarmerende situatie door te beweren dat iedere club wel eens een mindere fase heeft. Maar Vitesse imponeert het hele seizoen al niet. De resultaten (bijvoorbeeld tegen Fortuna en VVV) verbloemden wekenlang de werkelijkheid, die nu pijnlijk aan de oppervlakte is gekomen.

Onzichtbare eigenaar

De directie zwijgt momenteel in alle toonaarden en probeert de rust te bewaren. Technisch directeur Mo Allach geeft publiekelijk geen reactie. 'Hij geeft nu geen interviews en is bezig met interne processen', zegt een woordvoerder. Grootaandeelhouder Oyf is voor de media al helemaal niet te spreken. In hoeverre de positie van Slutskiy echt wankelt, is dan ook lastig in te schatten. De allesbepalende maar onzichtbare eigenaar heeft als enige het lot van de coach in handen.

Valery Oyf (in het midden) meldt zich in een nog leeg GelreDome (foto Omroep Gelderland)

Radeloos

Ontslag betekent ook voor Oyf een pijnlijke persoonlijke nederlaag. Een (dure) afkoopsom zal voor hem een minder grote rol spelen. Zijn club verkeert in zwaar weer en er staan miljoenen euro's op het spel met het oog op de eis van Europees voetbal. Verstandig is daarom dat de zakenman uit Odessa zijn ogen niet sluit voor de huidige onvrede bij fans en spelers, clubmensen. En vooral bij de op dit moment radeloos ogende Leonid Slutskiy.