Zeker 150 trekkers met boze boeren bij waterschap in Apeldoorn

Boze Gelderse boeren zijn met zeker 150 trekkers naar het Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn getogen. Ze zijn boos over een voorgenomen verhoging van de waterschapsbelastingen met bijna 11 procent, oplopend naar zelfs 24 procent in 2024.

Boeren uit het gebied riepen alle Gelderse boeren op om massaal naar de algemene bestuursvergadering van het waterschap in Apeldoorn te komen, en hun onvrede kenbaar te maken. Daaraan is ruimschoots gehoor gegeven, en de actie is ondersteund door Agractie Nederland.

De boeren willen inspreken bij de vergadering, die om 14.00 uur begint.

Volgens de boeren wikkelt het waterschap een kostenstijging bij het waterschap nu helemaal af op de agrariërs, en niet evenredig over alle typen gebruikers waarvoor het waterschap werkt.

De boeren menen dat het waterschap een andere keuze had kunnen maken, maar zich verschuilt achter een uitspraak van de Raad van State, vertelt boer Albert Nootenboom uit Heerde. "We eisen een eerlijke verdeling van de lasten, en als er een stijging is ook een eerlijke verdeling van de stijging. Voor de meeste andere categorieën is de stijging maar 2 of 3 procent. Maar voor ons 11 procent."

De stijging van het belastingtarief is volstrekt onredelijk, vinden de boeren, en ondermijnt volgens hen het draagvlak van haar grootste groep gebruikers: de boeren.