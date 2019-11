Hei bij Radio Kootwijk al 1,5 jaar afgezet; wanneer wordt asbest opgeruimd?

Via een klein parkeerhaventje langs de Turfbergweg stap je zo de natuur in. Glooiende heidevelden met daarachter bossen strekken zich voor je uit. In de verte, maar niet al te ver weg, het geluid van oefenende militairen die hun geweren legen.

En zo ziet het stuk grond eruit:

Maar voordat je het uitzichtpunt naast de Turfbergweg bereikt, dwingen stalen hekken je op het paadje te blijven dat ernaartoe leidt. Navraag bij gemeente en Staatsbosbeheer leert dat die laatste verantwoordelijk is voor die hekken.

De natuurorganisatie zegt verantwoordelijk te zijn voor alles wat op haar grond wordt aangetroffen. Dus toen het asbest langs de Turfbergweg uit de grond begon te steken, liet Staatsbosbeheer er een hek omheen zetten. Maar ruimen deed ze niet.

Wie betaalt mee?

Voor de kosten van het ruimen wordt namelijk ook gekeken naar de provincie en de gemeente Apeldoorn, vertelt boswachter Laurens Jansen. In de hoop dat zij iets bijdragen.

Waarom ligt het asbest er dan nog altijd? Jansen: 'Zoiets duurt gewoon even; je hebt te maken met vergunningen en veiligheidsprotocollen. En met tijd, want wij stellen ook prioriteiten.' Kortom, is er geen tijd en geld? Dan moet het op de lange baan.

Wie is verantwoordelijk?

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de provincie eindverantwoordelijk is en toezicht houdt. Apeldoorn wil alleen meebetalen als er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld met archeologische opgravingen.

Foto: Omroep Gelderland

De omgevingsdienst van de provincie houdt ondertussen het toezicht. Die vindt de situatie bij Radio Kootwijk oké, zolang er een hek omheen staat, zegt Jansen. 'Maar de bal ligt nu bij ons, wij moeten met een plan komen.'

Gevaar

Hoe het asbest ooit in de grond terecht is gekomen weet de boswachter niet. Het moet geruimd worden, want als asbest kapot gaat, vormt het een gevaar voor de volksgezondheid.

In de laatste maanden zijn op verschillende plekken in Jansens gebied huisjes of hutjes onder handen genomen, om ze asbest-vrij te maken. Ook vinden hij en zijn collega's geregeld bouwafval met daarin asbest, vaak gedumpt.

Wanneer het stuk natuur langs de Turfbergweg aan de beurt is om gesaneerd te worden is nog onduidelijk.