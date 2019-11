Sportgala Apeldoorn na tien jaar terug in Orpheus

Het Gelders Sportgala in 2018 in Orpheus

In februari is er weer een Apeldoorns sportgala in theater Orpheus. Het gala was daar tien jaar niet, maar komt begin volgend jaar terug en moet sport in Apeldoorn op de kaart zetten.

Gert Mulder, lid van de Apeldoornse Sportraad, vertelt: 'We wilden het weer eens groots aanpakken. Vorig jaar waren wij bij het Gelders Sportgala in Orpheus. Toen zeiden we tegen elkaar: dit is wel heel gaaf.'

Wie betaalt wat?

In de afgelopen jaren werd het sportgala in de raadzaal en in Omnisport gehouden. Mulder: 'We waren blij met de faciliteiten van de gemeente, maar vonden dat de sporters iets meer verdienden.'

De gemeente legde al die jaren geld bij voor de kosten van de catering à 1500 euro en zal dat ook dit jaar weer doen, bevestigt een woordvoerder. Verder is het gala geheel voor rekening van de Sportraad.

Wervelende show

'In een nieuwe opzet organiseren we een wervelende show van anderhalf uur, waarin het talent van het jaar, de vrijwilliger van het jaar en een sportprijs van het jaar worden verkozen', legt Mulder uit.

De sportprijs kan naar iedereen gaan die zich op uitzonderlijke wijze neerzet in de sport én (niet onbelangrijk) afkomstig is uit Apeldoorn.

De sportraad is een overkoepelende organisatie voor alle sportverenigingen in Apeldoorn.