Trainer Jan Vreman maakt seizoen af bij SDOUC

'Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik er heel veel zin in heb om te kijken hoe het gaat', zegt Vreman over zijn aanstelling bij SDOUC. 'Er zullen momenten zijn dat er een overlap is in werkzaamheden, maar dan gaat De Graafschap voor.'

De tweedeklasser uit Ulft zat zonder trainer nadat John Neijenhuis vertrok. Dinsdagavond stond de voormalig verdediger, die na zijn profcarrière nog enkele jaren bij de Ulftse amateurclub speelde, voor het eerst op het veld op Sportpark de IJsselweide. Saillant detail is dat zoon Jesse Vreman onderdeel uitmaakt van de selectie van SDOUC. 'Dat is leuk en bijzonder', vindt Vreman, die eerder bij De Graafschap ook zoon Jurre in zijn selectie had. 'Maar verder is hij gewoon een van de spelers. Hij zal het moeten laten zien net als ieder ander.'



Op dit moment staat SDOUC op de tiende plek in de tweede klasse. Een harde doelstelling vanuit club of trainer is er niet, maar Vreman denkt dat er meer in het vat zit. 'In het begin van het seizoen hebben ze wedstrijden ontzettend goed gespeeld met mooie resultaten, maar de laatste tijd is dat wat teruggezakt', geeft de 54-jarige Gendringse trainer aan. 'Ik ben tevreden als we leuk en mooi voetbal spelen waar iedereen blij en enthousiast van wordt. Qua stand in de ranglijst kan ik dat nu niet zeggen. Misschien is dit de positie, maar ik schat in dat dat iets hoger moet zijn. Maar met name het plezier, dat moet er aan alle kanten afstralen.'