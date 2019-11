In deze bioscoop is minder herrie en zijn geen reclames

Geen voorfilms of reclames, het volume minder hard en de lichten een beetje aan. In Zutphen kun je vandaag voor het eerst naar de prikkelarme bioscoop.

Cynthia Marras, eigenaresse van Cinemajestic in Zutphen, ziet al jaren hoe haar eigen zoontje, dat autisme heeft, de voorfilms en reclames eigenlijk al nauwelijks aankan. Laat staan dat hij daarna de hele bioscoopfilm op een rustige manier kan afkijken.

Ze hoorde het ook van andere bezoekers, zegt Marras. 'Mensen vragen of het misschien anders kan want hun zoontje of dochtertje kan al die prikkels niet aan.'

Dat moest anders en daarom bedacht ze de prikkelarme bioscoop. Dat is een middagje of avondje uit zonder achtergrondmuziek in de foyer, geen service voor eten en drinken ín de zaal en een film op zachter volume en de verlichting wat hoger dan normaal.

Oordopjes als het geluid toch nog te hoog staat

De eerste voorstelling begint stipt om 16.15 uur, zonder voorfilms of reclames vooraf. Medewerkers lopen langs de tafeltjes om te vertellen dat de zaal open is, in plaats van dat om te roepen via de microfoon. Voor wie het geluid toch nog te hoog staat, zijn er oordopjes.

Op die manier moet een uitstapje naar de bioscoop ook te doen zijn voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie of een hersenaandoening. Voor wie nog interesse heeft: vanmiddag draaien de kinderfilms Frozen 2 en Waar is het grote Boek van Sinterklaas?, de natuurdocumentaire Galapagos en de dramafilm Judy.

