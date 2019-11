Nijmeegse kerken kleuren rood om vrijheid van godsdienst

In Nijmegen baden woensdagavond de Maria Geboortekerk en de Groenestraatkerk in rood licht, net als 45 andere kerken en in Nederland en vele bekende kerkgebouwen in de rest van de wereld. De stichting Kerk in Nood heeft kerken opgeroepen om met het rode licht aandacht te vragen voor de vrijheid van godsdienst en de vervolging van mensen om hun geloof.

Naast de kleine 50 kerken in Nederland die hun gebouw in de rode schijnwerpers zetten, zijn er ook kerken die in hun diensten aandacht vestigen op het onderwerp. Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging van mensen om hun geloof de laatste twee jaar verder toegenomen in de wereld.

Sagrada Familia

De actie #RedWednesday van de stichting Kerk in Nood moet leiden tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen onderling, maar ook voor niet-gelovigen.

Wereldwijd worden bekende gebouwen in het rood verlicht. Eerder bijvoorbeeld de kanalen van Venetië, de Sacre Coeur in Parijs, het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro en de Sagrada Familia in Barcelona.

Voor het eerst

De actie #RedWednesday waaide over naar Groot-Brittannië en vervolgens naar Nederland, waar vorig jaar de Sint Jan rood kleurde. Het is voor het eerst dat er meerdere kerken in Nederland meedoen.

Of er ook kerken er meedoen die zich niet hebben aangemeld op de website van Kerk in Nood, is niet bekend.