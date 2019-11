Nog vele jaren toiletloze treinen: ombouwen kost 13 miljoen euro

Het toilet in de nieuwe sprinter van NS. Foto: ANP

Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland wil voorlopig nog niet overstappen naar toiletten in regionale treinen. Het College voor de Rechten van de Mens adviseerde in mei wel om wc's in de treinen te installeren. En er wordt al jaren actie gevoerd voor de komst van toiletten in alle treinen.

Het gaat om treinen van Arriva en Breng. Die rijden onder meer op het traject tussen Arnhem en Tiel, Doetinchem en Winterswijk. Volgens een woordvoerster van de provincie komen op die trajecten pas toiletten in treinen als die vervangen worden. En dat is op zijn vroegst in 2037.

De treinen eerder ombouwen zodat er een toilet geplaatst kan worden gaat volgens gedeputeerde Jan van der Meer tussen de elf en dertien miljoen euro kosten. 'Ik snap ook niet dat we in het verleden treinen hebben aangeschaft zonder toilet, maar dat is verleden tijd.'

Volgens Van der Meer is het ook raar om de treinen nu om te bouwen omdat er eerder voor gekozen is om toiletten op alle stations te plaatsen.

Veel nadelen

'Bovendien zijn er veel nadelen om de treinen nu om te bouwen. Het kost veel geld, het kost zitplaatsen en het is een langdurig proces waarbij treinen uit de roulatie moeten worden gehaald', aldus Van der Meer.

Hij zei dat bij een vergadering van de provincie. Daar sprak ook Greetje van Amstel. Zij maakt zich hard voor toiletten in de trein en snapt niet dat de provincie de aanbevelingen van de Rechten van de Mens in de wind slaat. 'De NS bouwt 131 treinen om en heeft spijt dat er ooit toiletloze treinen zijn aangeschaft. Waarom heeft u geen spijt?'

Provinciale Staten is verdeeld. De SP overweegt een motie en heeft meerdere partijen aan hun kant. Of de motie ook een meerderheid haalt is de vraag. PS moeten beslissen op het plan, dat gebeurt waarschijnlijk op 11 december.

