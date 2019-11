Charles Ruble crashte in 1944 bij Groesbeek en is nu geïdentificeerd

De resten van de Amerikaanse militair Charles G. Ruble zijn na uitgebreid onderzoek geïdentificeerd. Stoffelijke resten van de Air Force-man zijn in 2018 heropgegraven op de VS-begraafplaats in de Ardennen. Daar was de militair met zeven anderen na de oorlog als niet-identificeerbaar begraven. Met hulp van dna- en tandheelkundig onderzoek is vastgesteld dat het om Ruble gaat.

U.S. Army Air Forces Tech. Sgt. Charles G. Ruble (20) kwam uit Selma, Indiana. Hij was lid van het 99th Troop Carrier Squadron, 441st Troop Carrier Group. Hij diende als luchtingenieur aan boord van een C-47A-vliegtuig, bijgenaamd de Celia L in september 1944.

Charles Ruble. Foto: Alexander Omhof

Vliegtuig crasht in de buurt van Zyfflich

Op 17 september 1944 nam de Celia L, die opereerde vanuit U.S. Army Air Forces-basis Langar in het Engelse Nottinghamshire, deel aan Operatie Market Garden. Het vliegtuig had een bemanning van vijf personen en vervoerde tien para's naar een dropzone in de buurt van Groesbeek.

Het toestel werd door Duits vuur in de vleugel geraakt waardoor gastanks in brand vlogen. De para's konden het vliegtuig op tijd verlaten, net als twee bemanningsleden. De piloot crash-landde de Celia L vlak over de grens. Twee bemanningsleden overleefden dat niet en Ruble werd niet gevonden.

Analyse in Verenigde Staten

In april 1946 vonden leden van de Quartermaster Graves Registration Company acht overblijfselen in de buurt van Zyfflich, dichtbij de Nederlandse grens. De resten werden aangeduid als X-2565 Neuville, en begraven op ongeveer 500 meter van een neergestort C-47-vliegtuig in een graf gemarkeerd met een houten kruis. Daarna volgde herbegrafenis in de Ardennen. In juni 2018 werden de overblijfselen daar heropgegraven en voor analyse opgestuurd naar Amerika.

Ook in glider omgekomen Amerikaan geïdentificeerd

Eerder werd al bekend dat William D. Hedtke (28) uit Iola, Wisconsin, is geïdentificeerd. Hedkte kwam om op 18 september 1944 nadat hij met een glider was gecrasht in de regio Groesbeek. Zijn resten werden als onbekende persoon begraven op Margraten en in 2016 heropgegraven.

In oktober 2019 werd na onderzoek duidelijk dat het om Hedkte gaat. De militair maakte deel uit van 319th Glider Artillery Battalion, 82nd Airborne Division. Hij wordt begraven op Arlington National Cemetery in Virginia, USA. Lees hier meer.