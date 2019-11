Juffen gaan vluchtelingen helpen op Lesbos

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vooraan in de klas zitten twee broertjes uit Eritrea. Ze zijn nog maar twee weken in Nederland en zitten pas een week op school, maar de jongetjes kunnen nu al tellen tot tien. 'Het is heel mooi om te zien dat ze zo snel dingen oppakken, terwijl ze nog nooit op school hebben gezeten. Ook niet in Eritrea', zegt juf Leonie vol trots.

Bijzondere en heftige verhalen

Elke dag - vijf ochtenden in de week - zijn Jante en Leonie bezig met het leren van Nederlands aan kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. In de middag gaan de kinderen naar een gewone klas en zitten ze bij leeftijdsgenootjes. Het gaat veelal om kinderen van vluchtelingen, zoals de twee broertjes uit Eritrea. 'We gaan vrijwel altijd op huisbezoek en dan hoor je vaak de meest heftige en bijzondere verhalen over de vlucht van de ouders. Dat raakt je.'

Toen beide leerkrachten los van elkaar ook nog eens een item zagen over vluchtelingen - de een op televisie en de ander op social media - wisten ze: hier moeten we iets mee doen. Gelukkig ondersteunde de directie van De Wiekslag, waar de taalklas onderdeel van is, het plan van de twee dames om naar Lesbos te gaan volledig en inmiddels zijn ze dan ook klaar voor vertrek.

Zakken vol

En ze niet alleen. De hele school, ouders en kinderen leven mee. 'We hebben een actieweek gehouden met een sponsorloop, er is een boel geld opgehaald en er zijn zakken vol kleding ingezameld. Hartverwarmend', zegt Jante van Dijk stralend.

De twee zijn ervan overtuigd dat ze 'anders' terugkomen van hun week bij de vluchtelingen op Lesbos. 'Ik denk zeker dat we iets meenemen van daar', zegt Van Dijk stellig.

Verslaggever Lonneke Gerritsen in gesprek met Leonie Warris en Jante van Dijk: