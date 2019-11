Leefbaar Wadenoijen zoekt mensen om speeltuin in dorp te gaan beheren

Leefbaar Wadenoijen, een vereniging die zich inzet voor mensen uit het dorp en die zich met name inzet om de leefbaarheid en eenheid in Wadenoijen te bevorderen, is op zoek naar mensen die een speeltuinwerkgroep willen starten. Deze groep is nodig anders zal de speeltuin in het dorp verdwijnen per 2021. De groep heeft als belangrijkste taak het onderhouden en beheren van de speelplek. De gemeente zal de groep ondersteunen bij hun werkzaamheden en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

Al sinds 2017 hamert Tiel op het feit dat bewoners meer moeten doen in de stad, met een modern woord heet dat burgerparticipatie. Voorheen gaf de gemeente 250.000 euro per jaar uit aan het in stand houden van de speeltuinen. Nu is daar 100.000 euro voor gereserveerd.

Als er geen beheergroep komt voor een speeltuintje in de gemeente dan is er ook geen belangstelling voor, zo is de gedachte. Inmiddels zijn er al aardig wat initiatiefgroepen aan de slag in Tiel, maar in Wadenoijen moet zo'n groep dus nog gevormd worden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leefbaar Wadenoijen.