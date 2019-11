Aaltense winkeliers krijgen een cursus Duits

De cursus Duits voor winkeliers wordt door de Grenzhoppers Business School in december in Aalten gegeven. Het is na Winterswijk en Doetinchem de derde gemeente in de Achterhoek waar de cursus wordt aangeboden.

'Ze praten al goed Duits in de winkels', vertelde initiatiefnemer Tycho Geurkink voorafgaand aan de cursus in Winterswijk. 'Maar ik denk dat het nog beter kan.' De cursisten krijgen lesstof over onderwerpen zoals begroeten, vragen stellen en vragen beantwoorden. 'Zo leren ze tijdens de cursus ook iets van de Duitse cultuur, zoals het aanpreken met Sie (u, red.)', aldus Geurkink. 'Het is voor winkelpersoneel in een plaats waar zóveel Duitsers komen enorm belangrijk klantvriendelijk te zijn en de Duitse klanten zo goed mogelijk te helpen.'



De cursus wordt op 11 december in de ochtend gehouden in De Taverne van Dr. Jenny Careaz in Dinxperlo. Winkeliers die geïnteresseerd zijn, kunnen kosteloos deelnemen.