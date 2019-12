IJsseldijk Westervoort is landelijk onderzoeksobject: 'Sterker dan gedacht'

De IJsseldijk bij Westervoort en de Maasdijk in Oijen lijken sterker dan gedacht. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een uitgebreid landelijk onderzoek naar de stevigheid van dijken in de praktijk. 'We hopen dat ze echt sterker zijn, dan hoeven we ook minder te doen om ze voor de toekomst te versterken.'

Onder meer Rijkswaterstaat, waterinstituut Deltares en Waterschap Rijn en IJssel doen sinds enkele weken onderzoek naar de sterkte van dijken. In de IJsseldijk bij Westervoort en de Maasdijk in Oijen, op de grens tussen Gelderland en Noord-Brabant, zijn sensoren gestoken en is apparatuur neergezet die het draagvermogen van de grond meten.

Daarbij kijken de onderzoekers vooral naar de fundering van de dijk, oftewel het gedeelte dat niet in grondwater staat. Het is een deel van de dijk waar in Nederland nog nooit onderzoek naar is gedaan.

Eerste resultaten opmerkelijk

De eerste meetresultaten zijn opmerkelijk: de dijken lijken sterker dan de onderzoekers van tevoren dachten. 'Maar het zijn nog indicaties. Tot nu toe gebruiken we altijd theoretische rekenmodellen om te beoordelen hoe sterk een dijk is. We onderzoek nu met deze praktijktesten of de theorie ook klopt met de praktijk', vertelt Miranda Mens, woordvoerder van het hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk.

Binnen dat programma moet, tot 2050, uiteindelijk 1100 kilometer dijk worden versterkt om ze gereed te maken voor de toekomst. 'Dat is 1 kilometer per week en per kilometer kost het ongeveer 10 miljoen euro. Als de dijken inderdaad sterker zijn, dan hoeven we ook minder te doen. Dat betekent minder kosten en minder overlast voor de omgeving. Er is dus echt wel wat te winnen.'

Droge zomer

Dat deze twee dijken nu sterker lijken, kan twee oorzaken hebben: de Maasdijk is relatief nieuw en goed verdicht bij de aanleg. Dat kan een gunstig effect hebben. Ook de droge zomer kan een rol speler, dat de grond daardoor compacter is geworden.

De praktijktesten aan de Maasdijk en de IJsseldijk duren in ieder geval nog tot medio 2020 en worden mogelijk nog opgevolgd door aanvullend onderzoek op andere locaties of in het laboratorium.