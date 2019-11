Met deze zelfgebakken lekkernijen maak je jouw Sinterklaasavond compleet

Al weken voordat Sinterklaas in het land is, liggen de pepernoten en chocoladeletters in de winkel. Maar als het heerlijk avondje dan echt voor de deur staat, gaat er niets boven je zelfgemaakte lekkernijen.

Meesterbakker Daan Hesseling uit Lobith weet wel hoe hij de lekkerste dingen op tafel tovert. Zijn recept voor overheerlijk speculaas en knapperig breekbrood deelt hij graag, zodat iedereen thuis aan de slag kan voor pakjesavond. Want hoewel er genoeg kant en klaar te koop is in de supermarkt, gaat er niets boven je eigen baksels.

Speculaas voor Sinterklaas

En dat bakken lijkt misschien gemakkelijk, maar is nog best ingewikkeld. Want hoe krijg je je deeg zalvig? En hoe wordt het uiteindelijk weer stevig genoeg om een pop van te bakken?

Het antwoord zie je hieronder. De tekst gaat door onder de video.

Recept: Speculaas

Ingrediënten

250 gram roomboter

175 gram witte basterdsuiker

100 gram bruine basterdsuiker

30 ml karnemelk

4 gram zout

525 gram bloem

28 gram speculaaskruiden

8 gram bakpoeder

1 ei

Wat moet je doen?

Kneed de roomboter mooi zalvig en voeg de suiker toe.

Maak vervolgens een kuiltje en doe het ei en de karnemelk erin.

Maak de massa weer mooi zalvig.

Voeg vervolgens de rest van de grondstoffen en kneed er een mooi deeg van.

Laat het vervolgens een dag rusten .

De volgende dag even soepel maken en het deeg is klaar voor gebruik.

Bak in een milde oven.

Na alle zoetigheid: breekbrood

Ben je nou na alle pepernoten, marsepein en chocoladeletters toe aan iets totaal anders? Dan adviseert meesterbakker Daan een breekbrood. Met je eigen gekozen marinade, kan je verschillende soorten maken: van hartig tot zoet.

Benieuwd hoe je zo'n breekbrood maakt? Bekijk dan de video hieronder. De tekst loopt door onder de video.

Recept: Breekbrood

Ingrediënten

165 gram bloem

3 gram zout

4 gram roomboter

25 gram desem

4 gram verse gist

100 ml water



Wat moet je doen?

Kneed van alle ingrediënten een soepel deeg, als het deeg klaar is laat je het ongeveer 30 minuten rusten.

Na die 30 minuten ontgas je het deeg gelijkmatig en smeer daarna de boven en onderkant in met de marinade.

Snijd er vervolgens gelijkmatige blokjes van en leg de blokjes daarna in het bakblik.

Laat het vervolgens 90 minuten rijzen en bak daarna in een hete oven met stoom gaar.

Heerlijk voor in de avond tijdens pakjes avond!