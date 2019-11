Groen licht voor derde supermarkt Vorden

In maart en oktober hebben de initiatiefnemers van de supermarkt de directe omgeving al over het plan geïnformeerd. De komst van deze derde supermarkt in Vorden moet volgens Bronckhorst bijdragen aan het versterken van het centrum. De gemeente is van mening dat een supermarkt veel klanten trekt, waardoor de omliggende winkels en het centrum hier als geheel van kunnen profiteren. Ook is er sprake van een 'upgrade' voor de directe omgeving, doordat het al jaren leegstaande gedeelte van het pand wordt ingevuld.



De initiatiefnemers hebben in april al te horen gekregen dat het college medewerking verleend. In de maanden daarna is een vergunningsaanvraag voorbereid en deze is in augustus ingediend bij de gemeente. Op de hoek van de Zutphenseweg-Schoolstraat wordt een extra parkeerruimte aangelegd.