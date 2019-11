Oud medewerkers de Kruisberg gezocht

We zijn bezig met het organiseren van een reünie voor alle oud medewerkers van de Kruisberg in Doetinchem. De Kruisberg is een voormalige penitentiaire inrichting (PI), welk een functie had van 1866 tot 18 april 2014. Op 18-04-2020 is het alweer 6 jaar geleden dat PI de Kruisberg de poorten en deuren voorgoed sloot. Een mooie aanleiding voor het organiseren van een reünie, nu de grootste pijn van de sluiting voorbij is.



Natuurlijk zijn we voor deze reünie op zoek naar alle oud medewerkers van de Kruisberg die het leuk zouden vinden om te komen. Helaas is er geen administratie bijgehouden en daarom zijn niet alle medewerkers te traceren. Via deze weg hopen we je als nog te kunnen bereiken. We zien je graag op 18 april 2020, de invulling volgt nog.



Bent u een oud medewerker en lijkt het u leuk om te komen? Reageer dan hieronder.

