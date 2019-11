Deze afrit bij Barneveld is de gevaarlijkste van onze provincie

Bijna de helft van de ongelukken op de snelweg in onze provincie vindt plaats binnen één kilometer van een op- of afrit. De meeste ongelukken gebeuren op de afrit van de A1 bij Barneveld. Dat blijkt uit onderzoek van schadeverzekeraar Univé.

De kans op een ongeval is drie keer groot in de nabijheid van een op- of afrit, zo blijkt uit een analyse van 75.000 geregistreerde ongelukken tussen 2016 en 2018. Landelijk gezien gebeuren ruim zes op de tien ongelukken op de snelweg binnen een kilometer afstand van een op- of afrit.

Op de vijfde plek

De gevaarlijkste afrit in ons land is afrit 6 op de A10 bij Amsterdam-Osdorp. Afrit 15 van de A1 bij Barneveld, tevens de verbindingsweg met de A30, staat op de vijfde plek en is de enige Gelderse notering in de top tien.

De A10 rond Amsterdam staat ook bovenaan de snelwegen waar naar verhouding de meeste ongelukken plaatsvonden. Vorig jaar werden er 41,8 ongelukken per kilometer snelweg genoteerd. De A20 en A16 zijn ook relatief gevaarlijk.

In Gelderland gebeuren jaarlijks 8,7 ongelukken per kilometer snelweg. Alleen in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland zijn dat er meer.