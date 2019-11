Eerste onbewaakte overweg in Teuge gesloten

Spoorbeheerder ProRail start donderdag met het afsluiten van de eerste van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Teuge. De overweg is dan vanaf 07.00 uur niet meer toegankelijk.

De gemeente Voorst, waar Teuge onder valt, wil zeven onbewaakte overgangen sluiten de komende jaren. Over een aantal overwegen is men verdeeld binnen de gemeentegrenzen. Er was echter geen discussie over het sluiten van de de overgang aan de Woudweg. Deze overweg is de eerste van twee overgangen in Teuge die op slot gaat.

Over de tweede overgang, die aan de Bolkhorstweg, is formeel nog geen besluit genomen. Dat volgt binnenkort.

Binnen vijf jaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met ProRail alle Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) binnen vijf jaar opheffen of beveiligen. Dat zijn er in Nederland nu nog zo’n 350. Bij dit type overweg is er geen afsluiting met slagbomen en bellen.

Volgens ProRail vallen er jaarlijks gemiddeld twee doden op onbewaakte spoorwegovergangen.

