Frans raakte 28.000 euro kwijt door 'spoofing' en kan fluiten naar z'n centen

Steeds meer mensen worden slachtoffer van internetfraude. Criminelen die zich via de mail, sms of whatsappjes voordoen als iemand anders, en je zo geld aftroggelen. Het gaat jaarlijks om miljoenen euro's, en dat bedrag neemt toe. De Fraudehelpdesk in Apeldoorn heeft er de handen vol aan, en waarschuwt voor nieuwe technieken.

Steeds meer criminelen maken gebruik van spoofing: een legale manier om een ander telefoonnummer weer te geven dan je daadwerkelijk gebruikt. 'Het lijkt net of je een bericht van de bank krijgt', vertelt Tanya Wijngaarden van de Fraudehelpdesk. 'Je ziet het bericht ook gewoon in de lijst van berichten die je al eerder van de bank hebt gehad.'

Frans Hulleman uit Apeldoorn werd slachtoffer van spoofing. Hij raakte daardoor 28.000 euro spaargeld kwijt. 'Ze weten je zo te benaderen dat je helemaal gefocust bent op hun vragen. Je denkt niet na op dat moment. En dat is het stomme, want nu denk ik: ik had tien keer wakker moeten worden.'

Phishingmails

De Apeldoorner kreeg zogenaamd een e-mail van zijn bank waarin stond dat dagelijks werd geprobeerd 10.000 euro van z'n rekening af te schrijven. Als hij dat wilde weigeren, moest hij op een link klikken.

Als IT'er van beroep is Hulleman getraind om alert te zijn op phishingmails. 'Maar alles leek echt. De afzender was ABN Amro, de url was van ABN Amro, ik werd met mijn naam aangeschreven en er stonden geen taalfouten in.'

Hij had het achteraf 'nooit moeten doen', maar Hulleman klikte op de link. Ze vroegen er niet om inlogcodes, maar om onder meer bedragen over te boeken naar drie andere 'veilige' rekeningen. Zo sluisde hij eigenhandig geld van zijn eigen rekening weg.

'Ik lig 's nachts wakker'

Het lijkt erop alsof Hulleman kan fluiten naar zijn spaarcenten. De bank vergoedt de schade vooralsnog niet omdat hij het geld zelf heeft overgemaakt. 'Ik lig 's nachts wakker en herbeleef alles.'

Hulleman heeft contact met Slachtofferhulp en de Fraudehelpdesk. Hij hoopt dat de daders gepakt worden.

Nieuwe technieken

De Fraudehelpdesk ziet dat criminelen steeds andere technieken toepassen. 'In het verleden werden veel valse e-mails verstuurd. Maar dit jaar veel valse sms'jes met phishinglinks erin', aldus Wijngaarden.

Luister een gesprek met Tanya Wijngaarden op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

In de toekomst moeten we volgens de Fraudehelpdesk alert zijn voor misbruik met behulp van Deep Fake. 'Hierbij kun je iemands gezicht en stem gebruiken. Dit gebeurt al in het buitenland, en zal ongetwijfeld ook naar Nederland komen.'

Oplichting voorkomen? Dit zijn de tips van de Fraudehelpdesk:

- Stuur nooit je bankpas op

- Klik niet op links als het gaat om bankzaken

- Wees terughoudend met betalingen

- En denk na voor je op iets klikt