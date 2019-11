Al volop korting vóór Black Friday: 'Hier kunnen wij gewoon niet tegenop'

Het is vrijdag pas Black Friday, maar grote webshops als Bol.com of Zalando geven al de hele week grote kortingen vanwege dit uit Amerika overgewaaide winkelfeestje. Lokale ondernemers staan voor een dilemma: valt er tegen de grote spelers wel op te boksen?

Frances Kempkes van Ciska's Mode in Beneden-Leeuwen vindt dat het maar eens gezegd mag worden: wie zo graag een levendige binnenstad wil, moet ook bij lokale ondernemers kopen. En niet bij de grote webshops omdat die kunnen strooien met kortingen.

'Black Friday, Singles' Day... het is allemaal overgewaaid uit Amerika, maar moeten we nou als een gek achter Amerika aanlopen? Black Friday? Oké, maar dan wel alleen op vrijdag. Bol.com, Coolblue en anderen bieden nu al de hele week kortingen aan. Daar kunnen wij als kleine ondernemers gewoon niet tegenop', verzucht ze.

In haar modezaak voor dames met een maatje meer geeft ze deze vrijdag daarom géén korting. Wel krijgen klanten een cadeautje: een 'black box' met een verrassing. Dat doet ze samen met vijf andere ondernemers uit het dorp. 'Wij waarderen onze klanten, maar wat ze vaak niet realiseren, is dat, als wij 10 procent korting geven, we al niks meer verdienen.'

'Klant in positieve stemming'

Retaildeskundige Cor Molenaar uit Oosterbeek snapt niets van Kempkes' verhaal, maar geeft haar een pluim voor het cadeau-idee. 'Het gaat niet om de winkel, het gaat om de klant. Juist bij Black Friday zie je dat online en offline winkelen heel goed samengaan, dat ook winkels kortingen bieden. Dan hoeft het dus niet alleen om kortingen te gaan, maar het kan inderdaad ook een cadeautje zijn. Dat kost je dan misschien twee euro, maar je brengt de klant wel in een positieve stemming.'

En die positieve stemming is goed voor de lokale ondernemers. Wie goedgemutst is, trekt eerder de portemonnee, is het idee. Zeker aan de vooravond van Sinterklaas en Kerst.

Volgens Auke Jansen van onderzoeksbureau Q&A is er op Black Friday ook daadwerkelijk meer publiek in de winkelcentra. 'Als lokale ondernemer ben je gek als je niet probeert die extra mensen je winkel in te lokken. Meegaan in de hoge kortingen gaat misschien niet werken, maar denk dan aan een korting die jij wel kan behappen, of een event.'

Harderwijk zet vol in op Black Friday

Volgens Molenaar moeten ondernemers daarom juist de handen in elkaar slaan om er samen een feestje van te maken, zodat het hele winkelgebied aantrekkelijker wordt. Dat dachten ze in Harderwijk ook, waar Black Friday wordt aangegrepen om een weekend vol feestelijkheden in te luiden.

'Een groot aantal ondernemers hebben hun eigen acties en daarnaast hangen we overal in het centrum trossen ballonnen op, goud en zwart', vertelt Inge van Assen van marketingorganisatie Heerlijk Harderwijk. 'Vooral online krijgt Black Friday veel aandacht, dan kan je niet achterblijven.'

Nieuwe klantengroep

Charla Dekens van modewinkel Mooi doet er, net als vorig jaar, enthousiast aan mee. Ze biedt haar klanten een waardebon van 25 euro en T-shirts zijn twee halen, één betalen. 'Het zijn wel specifieke klanten die erop af komen, niet de vaste klanten. Maar zo trek je een keer andere klanten en dat is belangrijk.'

Ze kan het zich naar eigen zeggen ook veroorloven, omdat ze alle kleding zelf maakt. 'Ik heb andere marges. Met die aanbiedingen draai ik quitte. En ik wilde toch ook geen uitzondering zijn als verder iedereen meedoet.'

Luister naar de radioreportage: