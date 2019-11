Aanpak bijstandsfraude Ede onder de maat

De handhaving op bijstandsfraude in Ede is niet goed geregeld. Mensen konden daardoor jarenlang onterecht een uitkering aanhouden. Ze werden bijna niet gecontroleerd. Het gemeentebestuur wil deze fout snel herstellen.

De intake voor een bijstandsuitkering is streng. 'Mensen krijgen niet zomaar een uitkering', stelt wethouder Hester Veltman (VVD). Maar als je eenmaal in de bijstand zit, is er nauwelijks controle. Dat bleek uit een evaluatierapport van de gemeente.

Soms komen wel signalen binnen dat iemand onterecht gebruikmaakt van de bijstandsuitkering. 'We horen bijvoorbeeld wel eens van de Rijksdienst van het wegverkeer dat er bij een persoon drie auto's staan geregistreerd.' Dan wordt er ingegrepen. Maar de controle kan veel beter, staat in het rapport.

Structureel controleren

De gemeente wil dat dan ook snel aanpakken: er moet structureel gecontroleerd worden op bijstandsfraude. Het gemeentebestuur komt met een voorstel. Er gaat wat hen betreft frequenter gekeken worden of iemand nog recht heeft op een bijstandsuitkering en er komen meer zogenoemde themacontroles op bezit en gedrag van bijstandsgerechtigden.

Zo denkt de gemeente bijstandsfraude beter tegen te kunnen gaan. Ter vergelijking: in vergelijkbare gemeenten als Ede wordt bij ongeveer zeven procent van het bestand fraude geconstateerd. Voor Ede is dat nog geen drie procent.

'We willen niet dat mensen oneigenlijk gebruik maken van de bijstandsuitkering', zegt Veltman. 'Het is bedoeld als tijdelijk steuntje in de rug.' In de gemeente Ede maken op dit moment 2030 mensen gebruik van een bijstandsuitkering. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel van hen onterecht een bijstandsuitkering krijgen.

Raad aan zet

De gemeenteraad is nu aan zet. Donderdag wordt het plan voor een betere handhaving in de gemeenteraad besproken. Er wordt 12 december over gestemd.